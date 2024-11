In Mongolfiera le panchine diventano opere d’arte con gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti

Si è concluso ‘L’arte a sedere’, il progetto che ha visto14 studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia impegnati nella realizzazione di altrettante panchine artistiche all’interno della galleria della ‘Mongolfiera’ del capoluogo dauno. Da oggi, quindi, le famiglie che frequenteranno il centro commerciale di viale degli Aviatori potranno prendersi una pausa dallo shopping riposandosi su un vero e proprio pezzo di urban art.

“È stata un’esperienza del tutto nuova – spiega Claudia che parte ogni giorno da Barletta per studiare a Foggia – perché eravamo abituati a lavorare dentro l’Accademia su materiali personali, e ora con questo progetto abbiamo realizzato una cosa che verrà esposta, che sarà in qualche modo ‘usata’ e avrà, quindi, uno scopo pratico. Per questo ho scelto come tema quello di una ragazza che abbraccia chi si siede e ho inserito la frase ‘Stai facendo del tuo meglio, fratello’: voglio che chi si siederà qui si senta bene con se stesso”.

“Questa esperienza mi è piaciuta molto – rivela Michela che vive a Cerignola e ha disegnato un bambino che consola un amichetto appena caduto dalla bicicletta – perché ho avuto la possibilità di lavorare in gruppo: ci siamo supportati, confortati, ci siamo dati dei consigli a vicenda ed è stato coinvolgente anche lavorare con il pubblico perché personalmente non ho mai fatto esperienze di questo tipo: la gente che entrava e vedeva la nostra panchina si fermava a guardare e con qualcuno abbiamo anche parlato di noi, delle nostre passioni, dei nostri sogni, delle nostre ambizioni. È stato davvero molto bello e inaspettato”.

Maria Pia di San Ferdinando di Puglia, che ha realizzato una Fenice blu su sfondo dorato (auspicio per una rinascita della città) e che si definisce una “panchinara veterana”, ha apprezzato le relazioni che si sono venute a creare durante la settimana dei lavori: “Contrariamente alle altre volte (questa è stata la terza panchina che ha dipinto, ndr), qui ho avuto modo di chiacchierare con tantissime persone, soprattutto famiglie. Ad essere attirati sono stati in particolare i bambini. È stato bello interagire, creare relazioni. Una esperienza performante”.

Per Vito, che viene da Canosa e che ha trasformato la sua panchina nell’abitacolo di una Ferrari, “questo progetto è anche un’opportunità per avere visibilità, per farsi pubblicità e magari ricevere delle proposte di lavoro”.

“Per me è andata davvero bene – dichiara il prof. Sabino Di Modugno, docente del corso di pittura e coordinatore del progetto – perché ho visto l’impegno grandissimo da parte di tutti gli studenti, anche di quelli che non hanno molta esperienza. Tutti hanno dato il massimo e sono davvero orgoglioso dei risultati. E poi li ho visti davvero entusiasti. Spero che progetti del genere si ripetano in futuro”.

“La cosa più bella – afferma Carlo Bonfitto della ‘Omnia Service Animation srl’ organizzazione che ha fatto da coordinamento tra gli attori coinvolti – è stata far fare ai ragazzi un’esperienza fuori dalla comfort zone dell’Accademia e per loro non è stato affatto semplice: hanno lavorato in pubblico e si sono interfacciati con le persone proprio durante i lavori. E i risultati sono stati delle vere e proprie opere d’arte uniche che non soltanto potranno essere ammirate, ma anche utilizzate. Il merito è del lavoro di squadra. Mi sento, quindi, di ringraziare tutti i partecipanti a partire dal professor Di Modugno che con la sua pazienza, la sua attenzione e la sua professionalità ha accompagnato i ragazzi ogni giorno. Un grazie anche al Direttore dell’Accademia di Belle Arti il professor Francesco Arrivo e all’ex direttore Pietro Di Terlizzi con cui è iniziato questo progetto. E un ringraziamento va anche al direttore del centro commerciale Roberto Consalvo, sempre attento a creare sinergie all’interno del nostro territorio”.

‘L’arte a sedere’ è un progetto ideato e promosso dal Centro Commerciale ‘Mongolfiera’ di Foggia, dall’Accademia delle Belle Arti di Foggia e da ‘Omnia Service Animation srl’.

Gli studenti e le studentesse che hanno partecipato sono: Andreozzi Alessia, Bonito Giuseppe, Carbone Michela, D’angelo Silvia Pia, Di Cuonzo Federica, Dinuzzi Gianmarco, Garofalo Maria Pia, Giuffrè Roberta, Intini Milena, Penza Laura, Prisciandara Maria, Siena Nicole, Sienese Vito, Scardigno Claudia.