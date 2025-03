[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In arrivo un’ondata di freddo tardiva?

Secondo MeteoLive, un’ondata di freddo tardiva potrebbe colpirci nella prossima settimana.

Una breve ma intensa ondata di freddo tardiva, per diversi modelli matematici potrebbe colpire parte dell’Italia tra martedì 18 e giovedì 20 marzo. La massa d’aria fredda giungerebbe dall’est europeo a causa della temporanea presenza di un anticiclone sulla Scandinavia.



I valori più bassi come sempre si registreranno sull’est europeo, ma spifferi gelidi interverranno anche sulle nostre regioni settentrionali e lungo tutto il versante adriatico, con punte sino a -7°C a 1500m, che certamente non faranno salire le temperature massime in pianura al di sopra dei 9-10°C, portando invece le minime a sfiorare o in qualche caso a portarsi al di sotto degli zero gradi.

Si tratta di valori decisamente inferiori alla norma del periodo, più colpito risulterà il nord Italia e il versante Adriatico, più protetto (dall’Appennino) il versante tirrenico e soprattutto le isole maggiori.