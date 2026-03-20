Sport Manfredonia

Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia

Redazione20 Marzo 2026
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Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia

GAMEDAY – 22ª GIORNATA DR1 GIRONE A

📍 PalaDante – Manfredonia

🗓 22.03.26

⏰ Ore 18:30

🔥 TUCSON ANGEL Manfredonia vs PIELLE Matera 🔥

Ultima di regular season e secondo posto già in tasca 💪

Ma vietato abbassare la guardia: occhi puntati sul Girone B 👀 per scoprire chi sarà l’avversaria ai playoff!

🏀 Di fronte una Pielle Matera affamata, in piena corsa playoff insieme ad altre due squadre: servirà intensità, energia e cuore ❤️

🕊 Prima della palla a due, le squadre indosseranno, nella fase di riscaldamento pre-partita, una canotta con la scritta “LO SPORT NON VI DIMENTICA”, 21 marzo giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Un messaggio forte, dentro e fuori dal campo.

🤝 Evento in collaborazione con l’associazione Libera

🎯 Tutti al palazzetto, facciamo sentire il nostro calore!

Redazione20 Marzo 2026
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