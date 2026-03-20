Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia
Impegno casalingo per la Tucson Angel Manfredonia
GAMEDAY – 22ª GIORNATA DR1 GIRONE A
PalaDante – Manfredonia
22.03.26
Ore 18:30
TUCSON ANGEL Manfredonia vs PIELLE Matera
Ultima di regular season e secondo posto già in tasca
Ma vietato abbassare la guardia: occhi puntati sul Girone B per scoprire chi sarà l’avversaria ai playoff!
Di fronte una Pielle Matera affamata, in piena corsa playoff insieme ad altre due squadre: servirà intensità, energia e cuore
Prima della palla a due, le squadre indosseranno, nella fase di riscaldamento pre-partita, una canotta con la scritta “LO SPORT NON VI DIMENTICA”, 21 marzo giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Un messaggio forte, dentro e fuori dal campo.
Evento in collaborazione con l’associazione Libera
Tutti al palazzetto, facciamo sentire il nostro calore!