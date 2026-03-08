Imma Tataranni 5, quando inizia e quante puntate sono: trama, cast e anticipazioni
La data è finalmente ufficiale e Imma Tataranni 5 è pronta a prendersi la prima serata di Rai 1 con nuovi casi, tensioni sentimentali e un carico di aspettative altissimo. D’altronde, dopo il successo delle stagioni precedenti, era inevitabile che il pubblico chiedesse a gran voce il ritorno del sostituto procuratore più anticonvenzionale della tv italiana.
Quinta stagione
Con Vanessa Scalera
Regia Francesco Amato
Co-produzione RAI FICTION – IBC MOVIE – RAI COM con Regione Basilicata e Lucana Film Commission
Serie in 4 serate in prima visione #Rai1 da domenica 8/3 in prima serata pic.twitter.com/9IXjJNunJF
E così, mentre i fan contano i giorni, emergono dettagli su quando va in onda, quante puntate sono previste, cosa accadrà nella trama e quali volti ritroveremo nel cast.
Di seguito, quindi, tutto quello che c’è da sapere su data di uscita, anticipazioni, interpreti e location della fiction di Rai 1 ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia.
Quando va in onda Imma Tataranni 5 e quante puntate sono: calendario completo su Rai 1
La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore debutta ufficialmente domenica 8 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, dalle 21:30 circa. Una collocazione strategica, perché la domenica è da sempre terreno fertile per le grandi fiction di successo.
Ma quante puntate sono? Anche questa volta il format resta fedele alla tradizione: quattro appuntamenti, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Una scelta che, da un lato, mantiene alta la tensione narrativa e, dall’altro, favorisce anche la visione degli episodi senza sosta , soprattutto per chi seguirà la serie in streaming su RaiPlay, dove gli episodi saranno disponibili gratuitamente on demand.
Ecco il calendario completo delle puntate di Imma Tataranni 5:
- Prima puntata: domenica 8 marzo;
- Seconda puntata: domenica 15 marzo;
- Terza puntata: domenica 22 marzo;
- Quarta e ultima puntata: domenica 29 marzo.
Insomma, un mese intenso, dove ogni domenica sarà scandita da indagini, crisi familiari e colpi di scena.
Imma Tataranni 5, anticipazioni trama: indagini, crisi sentimentale e una donna libera
Se c’è un elemento che ha reso la serie un piccolo cult è proprio il carattere della protagonista. In Imma Tataranni 5, infatti, ritroviamo una donna brillante, ironica, dotata di memoria prodigiosa e abituata a risolvere i casi con metodi poco ortodossi. Tuttavia, questa nuova stagione promette un vero tornado emotivo.
La trama intreccerà, come sempre, casi giudiziari complessi e vicende personali. Da una parte, Imma sarà chiamata a far luce su misteri che riporteranno a galla segreti scomodi; dall’altra, dovrà fare i conti con una crisi sentimentale sempre più evidente.
Interpretata da Vanessa Scalera, la protagonista si troverà a mettere in discussione le proprie certezze, mentre il rapporto con Pietro – interpretato da Massimiliano Gallo – attraverserà nuove tempeste coniugali. Nel frattempo, l’ombra di Calogiuri continuerà a incombere, anche se il futuro del personaggio resta avvolto nel mistero.
La serie, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, continuerà inoltre a esplorare temi attuali come l’autonomia femminile e le scelte personali controcorrente. E proprio questa miscela tra crime, introspezione e ironia è il vero punto di forza del racconto.
Perché, mentre le indagini procedono, la “geografia dei sentimenti” diventa parte integrante della narrazione, rendendo ogni episodio emotivamente stratificato.
Cast e location: chi torna e dove è stata girata la fiction
Il cast di Imma Tataranni 5 conferma molti volti amati dal pubblico, ma introduce anche possibili novità. Accanto a Vanessa Scalera, tornano:
- Barbara Ronchi nei panni di Diana
- Maria Chiara Iaccarino nel ruolo di Melissa
Dopo l’uscita di Alessio Lapice, il personaggio di Calogiuri potrebbe subire un recasting oppure apparire in un cameo a sorpresa. Le indiscrezioni, comunque, parlano anche dell’ingresso di Tommy Flanagan in un ruolo misterioso, forse legato a un caso internazionale. Un dettaglio che, se confermato, amplierebbe ulteriormente l’orizzonte narrativo della fiction.
Quanto alle location, la Basilicata continua a fare da sfondo alla serie. Le riprese si sono svolte ancora una volta tra i suggestivi Sassi di Matera, patrimonio Unesco, dove vicoli e scorci diventano teatro di inseguimenti e rivelazioni. Ma non solo: la troupe ha girato anche a Montescaglioso, Irsina, Metapontoe Grassano.