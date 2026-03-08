Imma Tataranni 5, quando inizia e quante puntate sono: trama, cast e anticipazioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La data è finalmente ufficiale e Imma Tataranni 5 è pronta a prendersi la prima serata di Rai 1 con nuovi casi, tensioni sentimentali e un carico di aspettative altissimo. D’altronde, dopo il successo delle stagioni precedenti, era inevitabile che il pubblico chiedesse a gran voce il ritorno del sostituto procuratore più anticonvenzionale della tv italiana.

🟦 #ImmaTataranni – Sostituto Procuratore

Quinta stagione

Con Vanessa Scalera

Regia Francesco Amato

Co-produzione RAI FICTION – IBC MOVIE – RAI COM con Regione Basilicata e Lucana Film Commission

E così, mentre i fan contano i giorni, emergono dettagli su quando va in onda, quante puntate sono previste, cosa accadrà nella trama e quali volti ritroveremo nel cast.

Di seguito, quindi, tutto quello che c’è da sapere su data di uscita, anticipazioni, interpreti e location della fiction di Rai 1 ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia.

Quando va in onda Imma Tataranni 5 e quante puntate sono: calendario completo su Rai 1

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore debutta ufficialmente domenica 8 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, dalle 21:30 circa. Una collocazione strategica, perché la domenica è da sempre terreno fertile per le grandi fiction di successo.

Ma quante puntate sono? Anche questa volta il format resta fedele alla tradizione: quattro appuntamenti, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Una scelta che, da un lato, mantiene alta la tensione narrativa e, dall’altro, favorisce anche la visione degli episodi senza sosta , soprattutto per chi seguirà la serie in streaming su RaiPlay, dove gli episodi saranno disponibili gratuitamente on demand.

Ecco il calendario completo delle puntate di Imma Tataranni 5:

Prima puntata : domenica 8 marzo;

: domenica 8 marzo; Seconda puntata : domenica 15 marzo;

: domenica 15 marzo; Terza puntata : domenica 22 marzo;

: domenica 22 marzo; Quarta e ultima puntata: domenica 29 marzo.

Insomma, un mese intenso, dove ogni domenica sarà scandita da indagini, crisi familiari e colpi di scena.

Imma Tataranni 5, anticipazioni trama: indagini, crisi sentimentale e una donna libera

Se c’è un elemento che ha reso la serie un piccolo cult è proprio il carattere della protagonista. In Imma Tataranni 5, infatti, ritroviamo una donna brillante, ironica, dotata di memoria prodigiosa e abituata a risolvere i casi con metodi poco ortodossi. Tuttavia, questa nuova stagione promette un vero tornado emotivo.

La trama intreccerà, come sempre, casi giudiziari complessi e vicende personali. Da una parte, Imma sarà chiamata a far luce su misteri che riporteranno a galla segreti scomodi; dall’altra, dovrà fare i conti con una crisi sentimentale sempre più evidente.

Interpretata da Vanessa Scalera, la protagonista si troverà a mettere in discussione le proprie certezze, mentre il rapporto con Pietro – interpretato da Massimiliano Gallo – attraverserà nuove tempeste coniugali. Nel frattempo, l’ombra di Calogiuri continuerà a incombere, anche se il futuro del personaggio resta avvolto nel mistero.

La serie, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, continuerà inoltre a esplorare temi attuali come l’autonomia femminile e le scelte personali controcorrente. E proprio questa miscela tra crime, introspezione e ironia è il vero punto di forza del racconto.

Perché, mentre le indagini procedono, la “geografia dei sentimenti” diventa parte integrante della narrazione, rendendo ogni episodio emotivamente stratificato.

Cast e location: chi torna e dove è stata girata la fiction

Il cast di Imma Tataranni 5 conferma molti volti amati dal pubblico, ma introduce anche possibili novità. Accanto a Vanessa Scalera, tornano:

Barbara Ronchi nei panni di Diana

nei panni di Diana Maria Chiara Iaccarino nel ruolo di Melissa

Dopo l’uscita di Alessio Lapice, il personaggio di Calogiuri potrebbe subire un recasting oppure apparire in un cameo a sorpresa. Le indiscrezioni, comunque, parlano anche dell’ingresso di Tommy Flanagan in un ruolo misterioso, forse legato a un caso internazionale. Un dettaglio che, se confermato, amplierebbe ulteriormente l’orizzonte narrativo della fiction.

Quanto alle location, la Basilicata continua a fare da sfondo alla serie. Le riprese si sono svolte ancora una volta tra i suggestivi Sassi di Matera, patrimonio Unesco, dove vicoli e scorci diventano teatro di inseguimenti e rivelazioni. Ma non solo: la troupe ha girato anche a Montescaglioso, Irsina, Metapontoe Grassano.