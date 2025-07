Alessio Lapice lascia Imma Tataranni: nella quinta stagione Calogiuri esce di scena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nata dalla brillante penna di Mariolina Venezia, “Imma Tataranni-sostituto procuratore” è una delle serie televisive più amate dal pubblico. La fiction narra le vicende personali e professionali di una donna dal carattere forte, ma non priva di fragilità. Imma è un magistrato coriaceo, con un forte senso del dovere e un desiderio di rendere il mondo un posto un po’ più giusto. Ogni episodio ha come scenario la suggestiva cittadina di Matera che, con i suoi sassi, rende la narrazione ancora più affascinante.

Una trama avvincente che ha permesso ai telespettatori di entrare in sintonia con i vari personaggi. Merito non solo dell’autrice e degli sceneggiatori, ma anche degli attori che danno corpo e voci a ogni singolo personaggio. Alessio Lapice, giovane attore di origini campane, interpreta Ippazio Calogiuri, il maresciallo di cui la protagonista si invaghisce. A quanto pare, però, Lapice non prenderà parte alla quinta stagione della serie che potrebbe andare in onda nell’autunno 2026.

L’addio di Alessio Lapice alla serie Imma Tataranni

Quello di Ippazio Calogiuri è un personaggio pieno di sfaccettature, e proprio per questo motivo è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico. I telespettatori, tuttavia, dovranno abituarsi all’assenza del giovane carabiniere, uscito di scena con un epilogo commovente nel corso dell’ultima puntata della quarta stagione.

Il ragazzo è stato trasferito per ragioni di sicurezza, lasciando la protagonista sola e smarrita. I fan della serie avrebbero sperato in eventuale ritorno nel corso della quinta stagione, ma a quanto pare il maresciallo non riapparirà in scena. La conferma arriva da parte di Lapice che, con innata eleganza, ha dichiarato di non prendere parte ai nuovi episodi.

La scelta di Lapice

Già da tempo circolavano voci riguardo all’assenza di Alessio Lapice nei nuovi episodi di Imma Tataranni. La conferma ufficiale, tuttavia, è giunta del diretto interessato. L’attore ha spiegato di essere soddisfatto del suo percorso artistico e del ruolo che ha ricoperto per diverse stagioni. Oltre la soddisfazione del lavoro svolto, c’è il desiderio di impegnarsi in progetti televisivi nuovi.

“Il legame con Calogiuri è stato profondo, quasi viscerale, ma ho sentito che era arrivato il momento di lasciare” ha detto Lapice.

Alessio Lapice torna su Rai Uno in Roberta Valente

La serie nata dalla penna di Mariolina Venezia resterà orfana di Calogiuri. Il pubblico, però, potrà presto rivedere sul piccolo schermo l’attore campano. Lapice tornerà su Rai Uno in una nuova serie intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. Al suo fianco, nel ruolo di protagonista femminile, ci sarà l’attrice Maria Vera Ratti. Le riprese sono terminate lo scorso gennaio e la fiction dovrebbe arrivare sul piccolo schermo in autunno 2025.