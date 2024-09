Ilary Blasi torna dalle ferie e riempie il frigorifero, che dirà Totti?

Ilary Blasi sta abituando Francesco Totti in vista della sentenza di divorzio? Con la cifra spesa al supermercato, parrebbe di sì! Non è il caso di fare i conti in casa d’altri, purtroppo però, gli aumenti dei prezzi hanno colpito tutti noi.

Screenshot

Ilary, dopo le vacanze, si accinge a fare provviste

L’estate di Ilary Biasi è trascorsa, bene, lontana dalla capitale. Ora però è arrivato il tempo di tornare al lavoro, che le sarà rimasto in casa? Il TgCom ha reso pubblico che il frigorifero, in casa Biasi piangeva, perché si sentiva solo e vuoto.

In genere quando si pare per le vacanze la casa rimane pulita e senza alimenti. Ecco il motivo per cui Ilary si è prodigata ad acquistare prodotti Con cui cibarsi, per il corpo e la cura della dimora. I social hanno evidenziato lo scontrino di ben 600 euro.

Francesco Totti in tribunale per avere la sentenza di divorzio discuterà anche del mantenimento

La bionda showgirl avrà voluto dare una frecciatina all’ex marito affinché non cerchi di ottenere uno “sconto”? Non ci è dato saperlo, intanto il carrello di Ilary Blasi Ilary Blasi al supermercato ha mostrato spese pazze.

Cena di pesce? Affioravano calamari, orate e salmoni. Inoltre: affettati, di vario tipo: dal prosciutto cotto alla bresaola, vari tipi di yogurt, ricotta, parmigiano. Non mancava la frutta: mele, banane, pesche, la verdura: rucola, olive ripiene, tonno sott’olio, pop-corn.

Biscotti, succhi di frutta, cotolette, fette biscottate, pane di molti tipi

Poi olio e caffè, detersivo per lavatrice e per lavastoviglie, spugne, panni multi uso, carta igienica e rotoloni da cucina. Ilary ha pensato anche alla cura del corpo acquistando bagnoschiuma, shampoo di diverse varietà per anche per i figli, proteggi slip e rasoio per donna. Alla fine ha mostrato lo scontrino nelle storie commentando: “Tornata“.

Ilary in bici e Francesco con il padel, si “seguono” come un tempo.

Lo scontrino di Ilary Blasi è arrivato in prossimità dell’incontro con l’ex marito in tribunale, dove verrà discusso anche del mantenimento dei figli.

L’ex calciatore corrisponderebbe alla conduttrice 12.500 euro al mese

Egli spera in una riduzione del 50%, il primogenito Cristian Totti è ormai maggiorenne e autonomo. Ilary, al contrario sembra avere chiesto un aumento tra i 18 e i 20mila euro, motivandolo che nell’ultimo anno i suoi redditi sono cambiati.

L’incontro con il giudice è programmato a settembre, verranno sentiti anche vari testimoni per stabilire chi ha tradito per primo. Ilary Blasi ha trascorso le vacanze a Tenerife Inoltre è stata protagonista in tv al timone di “Cornetto Battiti Live” insieme ad Alvin, si è anche divertita tra mare e montagna.

Dolomiti, Grecia e Tenerife, Germania con Bastian Muller e procede lalove story va a gonfie vele. Tornata a Roma, a casa è ancora turista con l’amico Ennio Meloni, godendosi Roma di notte. Dopo la super spesa al supermercato, a cena è andata fuori.