Ilary Blasi: quando si sposerà con Bastian Müller? Le indiscrezioni sulla data e la location del matrimonio

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Per Ilary Blasi è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e la conclusione della lunga vicenda giudiziaria che li ha visti contrapposti, la conduttrice si prepara a pronunciare un nuovo “sì”. Le indiscrezioni parlano di un matrimonio che potrebbe essere celebrato a settembre 2026, probabilmente nell’ultimo fine settimana dell’estate, con una data che ruoterebbe attorno al 22 settembre. Secondo quanto trapelato, la cerimonia dovrebbe svolgersi a Ravello, in Costiera Amalfitana, luogo che da tempo rappresenta un rifugio romantico per Ilary e il compagno Bastian Müller.

Ma quando sarà ufficializzata la data? Dove si terrà il ricevimento? E perché Ravello è diventata la cornice perfetta per il nuovo capitolo della vita di Ilary Blasi?

La presunta data del matrimonio: settembre 2026 tra riservatezza e preparativi già avviati

La data delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Müller resta avvolta da una discrezione quasi cinematografica. Fonti vicine alla coppia parlano di un matrimonio programmato per settembre 2026, con una preferenza per l’ultimo weekend dell’estate. La scelta non sarebbe casuale: Ilary, impegnata con la nuova edizione del Grande Fratello, avrebbe deciso di incastrare il grande evento tra gli impegni televisivi e la ripartenza della stagione Mediaset.

Nonostante la riservatezza, la macchina organizzativa sembra già in movimento. Le strutture alberghiere più prestigiose di Ravello avrebbero predisposto camere per gli invitati, segno che la lista degli ospiti è stata definita e che il weekend delle nozze è già stato individuato. La conduttrice, che negli ultimi mesi ha mostrato una determinazione sorprendente nel ricostruire la propria vita, avrebbe scelto di vivere questo momento con un equilibrio tra privacy e eleganza, senza clamori e senza eccessi.

La proposta di matrimonio, arrivata lo scorso San Valentino a Parigi, ha segnato l’inizio di un percorso che ora sembra pronto a concretizzarsi. Ilary aveva condiviso sui social la foto dell’anello, un diamante importante che aveva immediatamente acceso i riflettori sulla coppia. Da quel momento, le voci sulle nozze si sono moltiplicate, fino alle conferme ufficiose che indicano settembre come mese prescelto.

Ravello: la location scelta da Ilary Blasi e Bastian Müller per un matrimonio da favola

La scelta di Ravello non sorprende chi conosce la storia recente della coppia. Ilary e Bastian hanno trascorso lì diversi soggiorni, tra cui un lungo weekend nell’ottobre 2025 che aveva già fatto intuire un legame speciale con la Costiera Amalfitana. Durante quella fuga romantica, avevano soggiornato a Villa Cimbrone, una delle dimore più iconiche del mondo, celebre per la sua Terrazza dell’Infinito, punto panoramico che Gore Vidal definì “la vista più bella del mondo”.

Secondo le indiscrezioni, proprio Villa Cimbrone dovrebbe ospitare il ricevimento delle nozze. La location, circondata da giardini storici e affacciata sul mare, è da anni teatro di matrimoni internazionali e celebrazioni di lusso. La balconata con busti marmorei, sospesa a 360 metri d’altezza, è diventata un simbolo dei matrimoni vip: da Hope Dworaczyk con il miliardario Robert Smith, fino alle nozze hollywoodiane di Beverley Mitchell e Michael Cameron.

Ilary e Bastian avrebbero scelto Ravello non solo per la bellezza del luogo, ma per il significato affettivo che la cittadina ha assunto nel loro percorso. La Costiera è stata per loro un rifugio nei momenti più complessi della separazione della conduttrice, un luogo dove ritrovare serenità e costruire nuovi ricordi. La scelta di celebrare lì il matrimonio sembra quindi la naturale conclusione di un cammino che ha unito vita privata, rinascita e amore.

Ilary Blasi tra lavoro, rinascita e un nuovo capitolo sentimentale

Il 2026 è un anno di svolta per Ilary Blasi, non solo dal punto di vista sentimentale. La conduttrice è tornata protagonista in televisione con il rilancio del Grande Fratello, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, e con la fiducia rinnovata di Pier Silvio Berlusconi. Determinata a riprendersi la prima serata dopo il flop di The Couple, Ilary ha dimostrato una resilienza che l’ha accompagnata anche nella vita privata.

La fine del matrimonio con Francesco Totti, ufficializzata il 6 luglio 2026, ha chiuso una vicenda giudiziaria complessa, segnata da udienze difficili e tensioni familiari. Il mantenimento della figlia minore Isabel è stato ridotto a 10.900 euro, dopo la testimonianza di Cristiano Iovino che ha confermato una relazione extraconiugale con la conduttrice. Restano aperte le questioni patrimoniali, compresi i celebri Rolex, ma il capitolo coniugale è definitivamente archiviato.

In questo contesto, la relazione con Bastian Müller è diventata per Ilary un punto fermo. Un legame che l’ha accompagnata nella rinascita personale e professionale, fino alla decisione di costruire insieme un nuovo futuro. Il matrimonio di settembre rappresenta quindi non solo un evento mondano, ma il simbolo di una nuova vita che la conduttrice ha scelto con coraggio e consapevolezza.