Politica Italia
Ilaria Salis salva per un voto: non sarà processata in Ungheria
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Ilaria Salis salva per un voto: non sarà processata in Ungheria
Ilaria Salis mantiene l’immunità da eurodeputata per un solo voto: 306 favorevoli e 305 contrari, con 17 astenuti.
Il risultato dello scrutinio segreto a Strasburgo ha registrato un inconveniente tecnico, pare che la scheda dell’eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionasse.
Finale col brivido, ma la presidente Roberta Metsola si è opposta alla richiesta di ripetizione.
Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, non potrà quindi essere processata in Ungheria.
Ha festeggiato al Parlamento Ue con baci, abbracci e un mazzo di fiori regalatole dai colleghi.