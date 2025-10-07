Politica Italia

Ilaria Salis salva per un voto: non sarà processata in Ungheria

7 Ottobre 2025
Ilaria Salis salva per un voto: non sarà processata in Ungheria

Ilaria Salis mantiene l’immunità da eurodeputata per un solo voto306 favorevoli e 305 contrari, con 17 astenuti.

Il risultato dello scrutinio segreto a Strasburgo ha registrato un inconveniente tecnico, pare che la scheda dell’eurodeputato del Ppe Markus Ferber non funzionasse.

Finale col brivido, ma la presidente Roberta Metsola si è opposta alla richiesta di ripetizione.

Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, non potrà quindi essere processata in Ungheria.

Ha festeggiato al Parlamento Ue con baci, abbracci e un mazzo di fiori regalatole dai colleghi.

Redazione7 Ottobre 2025
