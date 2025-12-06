Eventi CapitanataEventi Puglia

Il Villaggio di Natale torna tra il 21 e 28 dicembre

Lucia Pia Caputo6 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Villaggio di Natale in Montagna – 21 e 28 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00, Frazione Montagna San Salvatore

L’A.P.S Vento Nuovo è lieta di annunciare l’edizione 2025 del Villaggio di Natale in Montagna, che si terrà tra il 21 e 28 dicembre, dalle ore 18:00 alle 21:00, nella suggestiva cornice della Frazione Montagna San Salvatore. Un evento dedicato a famiglie, bambini e a chiunque desideri immergersi nella magica atmosfera natalizia tra tradizioni, sapori autentici.

Un programma ricco di emozioni

Il calendario offrirà un percorso coinvolgente tra scenografie, musica e tradizioni popolari:

  • Apertura dell’evento
    L’arrivo degli Zampognari darà ufficialmente inizio alla manifestazione, accompagnando il pubblico con melodie tradizionali e creando un’atmosfera calda e accogliente.
  • Il Presepe Vivente nella Grotta
    Torna uno degli appuntamenti più attesi: figuranti e ambientazioni curate ricreeranno la Natività in un contesto suggestivo, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e immersiva.
  • La Casa di Babbo Natale
    I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo e consegnare personalmente la propria letterina dei desideri.
  • Pettole calde
    Degustazione delle tradizionali pettule preparate al momento secondo l’antica ricetta tipica della tradizione natalizia locale.
  • Banco dei Dolci Natalizi
    Esposizione e vendita di dolci tipici delle festività, preparati con cura per sostenere le attività dell’evento.

Informazioni utili

  • Ingresso adulti: €10,00
  • Ingresso bambini: €5,00

L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Anffas, ARIF Puglia e con il sostegno di diverse realtà locali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, l’Associazione Vento Nuovo A.P.S. invita a seguire i propri canali ufficiali.

Lucia Pia Caputo6 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©