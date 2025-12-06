Il Villaggio di Natale torna tra il 21 e 28 dicembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Villaggio di Natale in Montagna – 21 e 28 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00, Frazione Montagna San Salvatore

L’A.P.S Vento Nuovo è lieta di annunciare l’edizione 2025 del Villaggio di Natale in Montagna, che si terrà tra il 21 e 28 dicembre, dalle ore 18:00 alle 21:00, nella suggestiva cornice della Frazione Montagna San Salvatore. Un evento dedicato a famiglie, bambini e a chiunque desideri immergersi nella magica atmosfera natalizia tra tradizioni, sapori autentici.

Un programma ricco di emozioni

Il calendario offrirà un percorso coinvolgente tra scenografie, musica e tradizioni popolari:

Apertura dell’evento

L’arrivo degli Zampognari darà ufficialmente inizio alla manifestazione, accompagnando il pubblico con melodie tradizionali e creando un’atmosfera calda e accogliente.

L'arrivo degli Zampognari darà ufficialmente inizio alla manifestazione, accompagnando il pubblico con melodie tradizionali e creando un'atmosfera calda e accogliente.

Torna uno degli appuntamenti più attesi: figuranti e ambientazioni curate ricreeranno la Natività in un contesto suggestivo, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e immersiva.

Torna uno degli appuntamenti più attesi: figuranti e ambientazioni curate ricreeranno la Natività in un contesto suggestivo, offrendo ai visitatori un'esperienza coinvolgente e immersiva.

I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo e consegnare personalmente la propria letterina dei desideri.

I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo e consegnare personalmente la propria letterina dei desideri.

Degustazione delle tradizionali pettule preparate al momento secondo l’antica ricetta tipica della tradizione natalizia locale.

Degustazione delle tradizionali pettule preparate al momento secondo l'antica ricetta tipica della tradizione natalizia locale.

Esposizione e vendita di dolci tipici delle festività, preparati con cura per sostenere le attività dell’evento.

Informazioni utili

Ingresso adulti: €10,00

Ingresso bambini: €5,00



L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Anffas, ARIF Puglia e con il sostegno di diverse realtà locali.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, l’Associazione Vento Nuovo A.P.S. invita a seguire i propri canali ufficiali.