Il Villaggio di Natale torna tra il 21 e 28 dicembre
Villaggio di Natale in Montagna – 21 e 28 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00, Frazione Montagna San Salvatore
L’A.P.S Vento Nuovo è lieta di annunciare l’edizione 2025 del Villaggio di Natale in Montagna, che si terrà tra il 21 e 28 dicembre, dalle ore 18:00 alle 21:00, nella suggestiva cornice della Frazione Montagna San Salvatore. Un evento dedicato a famiglie, bambini e a chiunque desideri immergersi nella magica atmosfera natalizia tra tradizioni, sapori autentici.
Un programma ricco di emozioni
Il calendario offrirà un percorso coinvolgente tra scenografie, musica e tradizioni popolari:
- Apertura dell’evento
L’arrivo degli Zampognari darà ufficialmente inizio alla manifestazione, accompagnando il pubblico con melodie tradizionali e creando un’atmosfera calda e accogliente.
- Il Presepe Vivente nella Grotta
Torna uno degli appuntamenti più attesi: figuranti e ambientazioni curate ricreeranno la Natività in un contesto suggestivo, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e immersiva.
- La Casa di Babbo Natale
I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo e consegnare personalmente la propria letterina dei desideri.
- Pettole calde
Degustazione delle tradizionali pettule preparate al momento secondo l’antica ricetta tipica della tradizione natalizia locale.
- Banco dei Dolci Natalizi
Esposizione e vendita di dolci tipici delle festività, preparati con cura per sostenere le attività dell’evento.
Informazioni utili
- Ingresso adulti: €10,00
- Ingresso bambini: €5,00
L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Anffas, ARIF Puglia e con il sostegno di diverse realtà locali.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, l’Associazione Vento Nuovo A.P.S. invita a seguire i propri canali ufficiali.