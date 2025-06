[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE IL 24 GIUGNO A SAN GIOVANNI ROTONDO. INAUGURAZIONE MURALE DEDICATO AGLI OPERATORI SANITARI

Il 24 giugno San Giovanni Rotondo ospiterà la “Giornata della salute e delle professioni sanitarie” organizzata dall’Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Foggia, una grande occasione per avere informazioni e supporto attraverso una serie di attività che saranno presentate alle ore 9,30 presso il Chiostro Comunale, con i saluti del Sindaco Filippo Barbano e degli assessori Elisa Urbano (Politiche Sociali, Integrazione Multiculturale e Istruzione) e Samuele Zichella (delega al Turismo, Cultura, Spettacolo e Associazionismo).

Subito dopo interverranno la presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP Raffaella D’Andrea e Grazia Pia De Santis Consigliere dell’Ordine TSRM e PSTRP di Foggia.

E’ previsto, inoltre, l’intervento di Giuseppe Nobiletti (Presidente Provincia di Foggia), Antonio Nigri (Direttore Generale Asl Foggia), Michele Giuliani (Direttore Amministrativo CSS), fr. Francesco Scaramuzzi (Presidente della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus), Giuseppe Palladino (Presidente BCC San Giovanni Rotondo), Michele La Torre (Dirigente responsabile del Dipartimento Sviluppo e Relazioni Pubbliche Coop. Santa Chiara), Amalia Quotta (Consigliere segretario dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi- Puglia).

Alle ore 10 si terrà l’inaugurazione del Murale realizzato dall’ Artista Michele De Padova conosciuto come Pallì (l’opera raffigura l’essenza stessa della dedizione e dell’impegno degli operatori sanitari) in Piazza Europa 39/A e alle 10.30 sarà ufficialmente aperto il villaggio della salute per effettuare screening gratuiti. All’interno dell’area della salute sarà possibile donare sangue ed avere consulenze medico-sanitarie attraverso il Camper della Salute, che potranno riguardare i cittadini di tutte le fasce d’età.

Saranno 18 i professionisti della salute che si metteranno a disposizione nella mattinata del 24 giugno e che daranno la possibilità di conoscere più da vicino le numerose attività delle professioni sanitarie, con obiettivo quello di migliorare il benessere del cittadino e la qualità della vita.