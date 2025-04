[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL SOTTOSEGRETARIO AL MEF LUCIA ALBANO LUNEDÌ 28 A FOGGIA, PROTAGONISTA DI #CONFRONTI, IL FORMAT DI LA SALANDRA, PER DIALOGARE DI ECONOMIA, LAVORO E AMBIENTE

Si parlerà di lavoro, economia e ambiente, il prossimo lunedì 28 aprile a Foggia, in occasione del terzo panel del format #Confronti, ideato dal deputato Giandonato La Salandra, con il supporto del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Camera e dell’ECR, per riportare sul territorio i temi centrali su cui sta lavorando il Governo e, viceversa, per portare a Roma le necessità del territorio.

Interverrà il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze on. Lucia Albano, che dialogherà con associazioni di categoria e stakeholder dell’Italia che cresce grazie alle politiche del Governo Meloni. All’incontro interverrà anche l’on. Ylenja Lucaselli, componente della 5a Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, secondo il modello di ascolto e dialogo che ha sempre caratterizzato l’azione politica di Giorgia Meloni.

Parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Foggia Giuseppe Di Carlo, il presidente della BCC Canosa – Loconia Antonio Sabatino, il presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto, il presidente di ANCE Foggia Ivano Chierici, il presidente cittadino di Confartigianato Imprese Vincenzo Simeone, il presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro, la presidente cittadina di Confcooperative Carla Calabrese e la presidente di Confesercenti Foggia Maria Armillotta.

A moderare l’incontro il giornalista Micky De Finis.

Appuntamento lunedì alle ore 15,30 presso lo storico Hotel Cicolella, in viale XXIV Maggio.