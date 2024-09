Il settore giovanile del Manfredonia Calcio con il suo responsabile Lino Troiano si presenta alla città

Serata di presentazione presso la caffetteria Bar Impero di Manfredonia, dell’organigramma del settore giovanile del Manfredonia Calcio, che vede, quest’anno, come responsabile autorevole e competente Lino Troiano coadiuvato da Liberto D’Amico.



Per Lino Troiano non occorrono presentazioni, in quando, il suo curriculum sportivo parla da sé. Grande passione per i colori biancocelesti, avendo scritto pagine importanti ed avvincenti della storia del Manfredonia Calcio 1932, tra cui la promozione in serie D nell’annata 2012/13.



L’obiettivo è quello di ridare lustro e vigore al settore giovanile, che può rappresentare fucina di giovani talenti locali da poter inserire in prima squadra. Ad allenare le tre categorie del settore giovanile ci saranno, Franco Grasso, per l’under 15, un lieto e commosso ritorno quello suo al Manfredonia Calcio, quella che ritiene la sua casa naturale.



Per l’under 17 vi è Vittorio Telera coadiuvato dal Edoardo Trotta, due vincente sulla panchina dello Sporting Manfredonia, laureatisi campioni provinciali under 15 nella passata stagione.

Infine, per l’under 19 vi è il lieto ritorno, dopo un settennio circa, di Mr Francesco Piccoli coadiuvato da Cristian Fatone e Giuseppe Tancredi allenatore dei portieri.

Grande entusiasmo, suggellato da un brindisi, per una stagione calcistica che si appresta a partire con la prima gara ufficiale della categoria Under 19 in trasferta sabato ad Ugento, sperando che sia la stagione della rinascita del settore giovanile con la evidenziazione di giovani promesse locali che potrebbero approdare in futuro in prima squadra, realizzando, quindi, uno degli obiettivi dichiarati pubblicamente dal patron Gianni Rotice: valorizzare talenti locali.

Non c’è altra strada per raggiungere questo obiettivo che credere fermamente ed investire seriamente nel settore giovanile.

Antonio Castriotta