[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il servizio di TRM sul Carnevale di Manfredonia in visita ai laboratori della sfilata delle meraviglie

Un racconto per immagini delle straordinarie Meraviglie del nostro Carnevale 🥳 Quello di ieri è stato uno straordinario viaggio nei laboratori degli Istituti Comprensivi dove insegnanti, mamme e nonne operose, coadiuvati dagli alunni stessi stanno dando vita a costumi che domenica 23 febbraio incanteranno ed emozioneranno tutti. 🩷

🎟️ Da poche ore sono state pubblicati i Ticket per assistere alla sfilata comodamente in Tribuna in Piazza Marconi. 🔸 Domenica 23 Febbraio ore 10.00 🔸 Domenica 2 Marzo ore 17.00 🔸 Sabato 8 Marzo ore 18.00 ✌🏼Ecco come acquistare i Ticket: https://www.carnevaledimanfredonia.org/negozio/