Il saluto al Dottor Danilo De Martino “Il cammino intrapreso ti porterà a curare gli angeli lassù”

“Ci sono notizie che mai ti aspetti, pensi che alcuni uomini possano essere immortali per il ruolo che occupano, purtroppo non è così. Ho avuto il piacere di conoscerti e San Giovanni Rotondo in tanti momenti tristi, chirurgo della chirurgia toracica, una vita a salvare le persone da quella “bestia” senza poi salvarti da essa stessa. Ho avuto modo di apprezzare la tua professionalità, la tua dedizione per il ruolo che copre, il tuo lato sarà tutto umano. Ciao dottore Daniele De Martino il cammino intrapreso ti porterà a curare gli angeli lassù. Buon Viaggio.

Il fondatore di Manfredonia Bella