”Il ripristino immaginario delle strade di Manfredonia”

IL RIPRISTINO IMMAGINARIO.



Questa immagine cattura solo uno dei frequenti,analoghi, casi,che infestano le principali (e secondarie) arterie stradali cittadine.

Gli operatori economici, gestori dei servizi pubblici,ottengono regolarmente l’assenso comunale,rispetto all’esecuzione di interventi concernenti le reti, incidenti sul sottosuolo e comportanti, spesso, notevoli disagi alla circolazione dei veicoli. Si tratta di sacrifici imposti alla collettività dall’imperativo, volto a rafforzare prestazioni utili a tutti.



Tuttavia, gli stessi soggetti , terminate le attività in argomento, non osservano le prescrizioni comunali,evitando, puntualmente, di adempiere all’obbligo di RIPRISTINARE lo stato dei luoghi. Ne deriva che le nostre strade presentano i segni evidenti di tali carenze, trasformandosi in gruviere, ossia in colabrodi evidenti.



Per quale ragione non si effettuano i controlli, mirati ad accertare che il rifacimento delle pubbliche vie avvenga effettivamente?



L’organo comunale deputato allo svolgimento di queste verifiche coincide con il dirigente, che emana l’atto autorizzatorio.



È,se il dirigente non interviene, si rivela imprescindibile il controllo, ad opera dei componenti l’organo di governo(giunta)competenti.

Non possiamo assistere, impotenti, alla trasformazione della Cttà in un’opera incompiuta, da parte di coloro i quali pongano in essere azioni di questa natura.

Ugo Galli Consigliere Comunale di Manfredonia