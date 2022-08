Il programma della Festa Patronale di Manfredonia 2022

Manifestazioni Civili

Il programma

Sabato 27 agosto

ore 9:30 – viale Miramare-Lega Navale italiana sez. di Manfredonia 39° edizione “Gran Nuotata del Golfo” – Gara di 2 km. Organizzata dalla UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia.

ore 20:30 – Piazza Stella – accensione delle luminarie alla presenza del Comitato Festa Patronale, del sindaco Gianni Rotice e delle Autorità.

ore 21:00 – Piazza Maestri d’Ascia – Miss Bellezza Italiana, presentato da Lucia Dipaola – special guest Fabio Fulco.

– Chiostro Palazzo San Domenico – Mostra fotografica itinerante “Pareidolia: Guardare oltre ciò che appare. Una magia per tutti” di Carlo Toma. La mostra, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia, rimarrà in esposizione a Manfredonia sino all’8 settembre.

Domenica 28 agosto

ore 9:30 – viale Miramare-Lega Navale italiana sez. di Manfredonia 39° edizione “Gran Nuotata del Golfo” – Gara di 2 km. Organizzata dalla UISP – Comitato Territoriale di Manfredonia.

ore 20:00 – saluto Banda Musicale “Città di Manfredonia” diretta da M° Giovanni Esposto. Giro per le vie della città.

ore 21:00 – Piazza Maestri d’Ascia – “Amore, Guerra e Pace” Concerto dei Vincitori Talent Voice.

Lunedì 29 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 11:00 – programma musicale Matinè della Banda Musicale“Città di Manfredonia”.

ore 18:00 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 21:30 – Chiostro Palazzo San Domenico-Gran concerto della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 21:30 – Piazza Maestri d’Ascia – Favolando – spettacolo per bambini.

Martedì 30 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia” e accompagnamento verso la Messa Pontificale delle ore 11:00 in Cattedrale.

ore 10:00 – Chiostro Palazzo San Domenico- Concerto Banda Musicale di Salvatore Coppolecchia.

ore 20:30 – Piazza Stella -esibizione Gruppo “Il Folk Sipontino”, itinerario musicale tra folclore e tradizione popolare del Gargano.

ore 22:00 – Piazza Maestri d’Ascia – The Super 4 in concerto.

Mercoledì 31 agosto

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 8:15 – giro per le vie cittadine della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 10:00 – visita nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci.

ore 17:30 – tradizionale colpo di mortaretto che segna l’inizio della

processione dell’icona della Beata Vergine Maria SS di Siponto.

ore 18:00 – uscita dalla Cattedrale della Sacra Icona della Madonna di Siponto, accompagnata dalla banda Musicale Città di Manfredonia.

ore 22:00 – Al termine del messaggio alla città dell’Arcivescovo in Piazza Maestri d’Ascia – Roby Facchinetti in concerto con il tour Symphony.

ore 24:00 – Spiaggia Castello- Spettacolo di fuochi pirotecnici.

Giovedì 1 settembre

ore 8:00 – sparo di mortaretti

ore 17:30 – chiesa di Sant’Andrea: partenza dell’accompagnamento

alla tradizionale processione a mare della Banda Musicale “Città di Manfredonia”.

ore 20:00 – fossato del Castello Angioino Aragonese – evento benefico “Un Calice Speciale” promosso dall’associazione “Pesca senza Barriere”

ore 22:00 – Piazza Maestri d’Ascia Sud Sound System in concerto.

ore 24:00 – Spiaggia Castello – Spettacolo di fuochi pirotecnici.

Sabato 3 settembre

ore 17:30 – Corso Manfredi -Largo Diomede – Sfilata d’auto d’epoca “Manfredonia al Tramonto” organizzata dall’Autoclub Storico Dauno e dall’ Associazione ProMuovere.

Ubicazione luna park e bancarelle Area mercatale “Scaloria”.

Manifestazioni religiose

Il programma

Nella chiesa Cattedrale.

Lunedì 22 agosto

NOVENA in preparazione alla Solennità della Madonna di Siponto. Alle ore 18,15 Santo Rosario meditato e Celebrazione eucaristica.

Lunedì 29 agosto

ore 18,30 Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di SIPONTO,presieduta da Mons. Arcivescovo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale. Seguirà la Celebrazione dell’Eucaristia.

Martedì 30 AGOSTO 2022

SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO

SS. Messe, alle ore 07,00; 08,00; 09,30

Ore 11,30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE PRESIEDUTA da Sua Ecc.za Mons. Franco Moscone crs, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S. Giovanni Rotondo, con la partecipazione dei Canonici della Cattedrale e del clero della citta.

Ore 17,45 Recita del Santo Rosario meditato e SS.Messe: Ore 18,30 e ore 20,00

Mercoledì 31 AGOSTO

SS.Messe, alle ore 07.00; 08,00; 09,30 e 11,00.

ore 18,00 : Processione con l’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto

che percorrerà il seguente itinerario: Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via G. Palatella, via delle Antiche Mura, via Magazzini ( Ospedale Civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via San Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

Giovedì 01 SETTEMBRE:

FESTA di SANT’ANDREA

APOSTOLO

Ore 11,00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo-Villaggio dei Pescatori: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Livio Di Iasio, Rettore della chiesa.

Ore 17,30: Processione con la statua del Santo, secondo il seguente itinerario: Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente- Imbarco sul moto peschereccio.

Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Attracco al Molo di Levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’Andrea.

Al rientro della Processione, Celebrazione Eucaristica sul sagrato della chiesa.