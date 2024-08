Il programma della 15^ edizione di Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival

È tutto pronto per la 15^ edizione di “Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival” in programma mercoledì 14 agosto 2024 a San Marco in Lamis, organizzato dall’Arci Pablo Neruda in collaborazione e con il patrocinio del Comune di San Marco in Lamis.



Laboratori, workshop, escursioni, enogastronomia, sport ma soprattutto talk e musica con gli attesissimi ospiti Shade, Il Cremlino, Georgia Mos e Lazzaro che saranno al centro del festival il cui tema, quest’anno, è la Pace.



“Il simbolo riportato sulle t-shirt di questa edizione del Festival è veicolo di un messaggio specifico, per questa edizione la scelta è dovuta: non potevamo prescindere dalla tematica della Pace, più che mai attuale e di estrema necessità; la realtà dei giorni nostri si fa sempre più cupa, minando un’esistenza tranquilla cui eravamo ormai abituati”, sostengono gli organizzatori del “Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival”.



“La pace dal punto di vista della guerra” è il titolo del talk, in programma alle ore 18.30 presso la Villetta Comunale, in cui si parlerà del tema centrale della 15^ edizione del Festival per riflettere sul senso di comunità, sull’attivismo sociale, sulla cooperazione.



Spazio alla musica live, a partire dalle ore 19.00 presso lo stadio comunale Tonino Parisi (ingresso via Amendola): si parte con la selezione musicale tra indie, pop, alternative e oldies a cura di Arci Radioattiva; a seguire Lazzaro e poi Il Cremlino, progetto musicale creato nel 2018 da Fabio D’Errico, artista originario del Gargano che ha partecipato a Rockin’1000 e a X-Factor. A infiammare le ore più piccole del Cchiù fa Notte e Cchiù fa Forte Festival sarà Georgia Mos, tra le dj più acclamate d’Italia che porterà sul palco del festival house, electro house e tribal house. Infine l’attesissimo Shade – cantante, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, che si è già aggiudicato dodici dischi di platino e quattro dischi d’oro – porterà i suoi più grandi successi, dal vivo, sul Gargano.



Oltre al talk e ai concerti, sono tanti gli appuntamenti che animeranno la vigilia del ferragosto nella città garganica. Si parte dal mattino, alle 9.30 in Piazza Europa, con “Quattro passi nella storia di San Marco”, l’immancabile passeggiata a cura de La Valle degli Eremi alla scoperta del centro storico, tra scalinate, vie, chiese, piazze e angoli nascosti.



Alle 11.00 presso la Villetta Comunale è prevista l’inaugurazione di Galattica – Nodo di San Marco in Lamis: si tratta della nuova iniziativa della Regione Puglia (a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) che la l’obiettivo di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

All’inaugurazione interverranno il Sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Marco in Lamis Paolo Soccio e i referenti dell’ARCI Pablo Neruda.

Alle 11.45 si parlerà di autonomia differenziata, con l’intervento a cura del comitato cittadino “Una firma per l’Italia unita, libera e giusta”.



Seguirà l’opening party con Lazzaro showlive: il cantautore Leonardo Angelicchio darà un assaggio di musica accompagnato dall’aperitivo a cura del circolo ARCI “Pablo Neruda”, che quest’anno compie 40 anni.



La Scuola “San Giovanni Bosco” ospiterà i workshop, tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria.

Ha registrato già il sold out “Emozioni floreali: leggere l’anima attraverso la bellezza dei fiori” a cura di Arianna Cursio (dalle ore 16.00 alle 17.30, dai 15 anni in su, max 15 partecipanti, info al 3273631612).



Due sono i turni, uno alle ore 16.00 e l’altro alle 17.00, per “A piccoli sorsi: degustazione vini” a cura del sommelier Angelo La Riccia (dai 18 anni in su, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3807897820). L’educatrice Emilia D’Amore con “RicicliAMO – Si può riutilizzare!” guiderà i bambini dai 6 ai 13 anni nello sviluppare la consapevolezza dell’arte del riciclo, scoprendo che le loro azioni possono avere un impatto positivo sull’ambiente (dalle ore 16.00 alle 18.00, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3280012341). Dalle ore 16.00 alle 18.00 si terrà anche “I corpi di carta – ideazione e creazione di marionette di carta” a cura dell’artista Debora Cicconetti (dai 15 anni in su, max 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3479397203). “Dalla terra al mare: abitanti sconosciuti…” è il laboratorio di zoologia a cura della biologa Antonella D’Amore rivolto a bambini dai 7 ai 14 anni per conoscere meglio la natura e rispettarla (ore 16.00, max 20 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 3293399154).



La palestra della scuola ospiterà, invece, il laboratorio di danza creativa per bambini “Dynamic Floorwork: forza ed energia in movimento” a cura di Arcy Radatti (ore 16.00, fascia d’età 7/11 anni, max 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 334 744 1663).



La Villa Comunale Joseph Tusiani ospiterà, a partire dalle ore 10.00, gli appuntamenti dedicati allo sport: “E facciamo basket!” con l’associazione sportiva ASD VIGOR Basket; “Tutti pazzi per il corpo libero”, allenamento di Calisthenics di gruppo a cura di Bux Athletics ASD; “Hatha Yoga”, pratica di Asana ed esercizi di respirazione a cura di Antonella Contessa (è richiesto l’utilizzo di tappetino personale).



Alle 18.00 presso la Villa Comunale Joseph Tusiani andrà in scena l’anteprima del Premio Joseph Tusiani all’Emigrazione dedicato al poeta, scrittore e saggista italo-americano. Il Circolo APS Auser di San Marco in Lamis conferirà l’ambito riconoscimento alla docente universitaria Concetta Cavallini, originaria di San Marco in Lamis e barese di adozione, per i suoi meriti accademici e il suo contributo alla cultura.



È disponibile il parcheggio custodito a Frazione Borgo Celano (viale dei Dinosauri) e dalle ore 20.00 sarà attivo il servizio navetta no stop A/R.

Il programma completo al link https://linktr.ee/cfncff