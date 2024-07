Il programma del Carpino in Folk 2024

CARPINO IN FOLK 2024 | IL FUOCO DELLA TRADIZIONE | 6-11

AGOSTO



Sei giorni intensi come da tradizione,6-11 agosto al Carpino in Folk con

due anteprime a Peschici e a Rodi Garganico, da vivere con le magiche

note della musica popolare;

14 spettacoli;

circa 100 artisti di livello nazionale ed internazionale;

seminari di tarantella del Gargano, chitarra battente e tamburi a cornice;

escursioni nei luoghi più suggestivi del Gargano;

degustazione dei piatti tradizionali tipici della nostra terra quali la

famosa fava di carpino con l’olio extra vergine di oliva e tanto altro

ancora.



IL FUOCO DELLA TRADIZIONE È IL TEMA DEL CARPINO IN FOLK

2024.

Come diceva il grande compositore e direttore d’orchestra austriaco

Gustav Mahler “La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le

ceneri”

Un mondo che assomma passato, tradizione e modernità.

Il passato è dato dalla sintesi del contesto pastorale e contadino del

Gargano che poi si trasforma in antropologicamente urbano e

contemporaneo.

La storia che subisce le dinamiche del presente, che provano ad

alterare le musiche e i canti degli avi.

E qui subentra il lavoro della nuova edizione : riprendere quel mondo,

non imitarlo ma attualizzarlo, rivalutando e valorizzandone la matrice

folk attraverso inserti di voci e sonorità moderne e contemporanee con

incursioni nei suoni e nei ritmi della world music.



Il Direttore Artistico – M*Antonio Pizzarelli

Ecco di seguito il programma dell’edizione 2024!

6 AGOSTO

Piazza Pertini, Peschici – in collaborazione con il Comune Di Peschici

ore 21:30

CHI SONÄ E CANTÄ NO NMÓRË MAJÏ “La Puglia suona bene” di

Antonio Pizzarelli e Guido Sodo

7 AGOSTO

Stazione ferroviaria di Rodi G. – ore 19:00

FERMATA FOLK: è musica alla stazione ferroviaria di Rodi Garganico

con FIOR DI VELLUTO accompagnati dalla degustazione di prodotti

tipici carpinesi.

8 AGOSTO

Parco Robert Baden Powell dalle 21:30

ALLA BUA

RHOMANIFE BAND

SANGENNAROBAR

9 AGOSTO

Piazza del Popolo – Dalle 21:30

I BOTTARI DI MACERATA CAMPANIA “SUONI ANTICHI”

ARNEO TAMBOURINE PROJECT di Giancarlo Paglialunga

QUARTAUMENTATA

10 AGOSTO

Piazza del Popolo – Dalle 21:30

ANTONIO AMATO ENSEMBLE

EUGENIO BENNATO

11 AGOSTO

Piazza del Popolo – dalle 21:30

SIMONA SCIACCA

MODENA CITY RAMBLERS

I CANTORI DI CARPINO

INGRESSO LIBERO

Il Presidente Draicchio Mario Pio e il direttivo dell’associazione di

promozione sociale Carpino in Folk

Promosso da: Comune di Carpino – Regione Puglia – Teatro Pubblico

Pugliese.

Main sponsors :Auto di Carlo Srl – Frantoio Ortore Srl.

Partners: Ferrovie del Gargano – Fondazione dei Monti Uniti di Foggia –

Comune di Peschici

Media partner: Lineatrad – Gargano FM Radio

Patrocinio gratuito : Puglia Sounds