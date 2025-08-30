[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Prefetto Michele Di Bari “non è disponibile” alla candidatura alla presidenza della Regione Puglia

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari sulle voci che lo vedrebbero tra i papabili candidati alla presidenza della Regione Puglia “Pur essendo sinceramente onorato da una simile ipotesi – che considero un segno di grande stima e fiducia” desidera precisare “che non vi è, da parte mia, alcuna disponibilità”.