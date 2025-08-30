Politica Puglia

Il Prefetto Michele Di Bari “non è disponibile” alla candidatura alla presidenza della Regione Puglia

Redazione30 Agosto 2025
Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, Mestre, 09 Ottobre 2023. /// Venice Prefect Michele Di Bari talks with journalists, in Mestre, Italy, 09 October 2023. On 03 October 21 people - nine Ukrainians, four Romanians, three Germans, two Portuguese, one Croatian, one South African and the Italian bus driver - died after a tourist bus travelling from the centre of Venice to a camping site plunged from an overpass above a railway line between the Venice districts of Mestre and Marghera and burst into flames. ANSA/MARCO ALBERTINI
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Prefetto Michele Di Bari “non è disponibile” alla candidatura alla presidenza della Regione Puglia

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari sulle voci che lo vedrebbero tra i papabili candidati alla presidenza della Regione Puglia “Pur essendo sinceramente onorato da una simile ipotesi – che considero un segno di grande stima e fiducia” desidera precisare “che non vi è, da parte mia, alcuna disponibilità”.

Redazione30 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]