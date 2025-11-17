Il Pd scende in piazza con Decaro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE DECARO IN PIAZZA A FOGGIA PER LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD CAPITANATA

Dopo la grande partecipazione all’incontro al Teatro Giordano con la segretaria nazionale Elly Schlein e il presidente nazionale ed europarlamentare Stefano Bonaccini, il Partito Democratico di Capitanata si prepara all’ultima tappa della campagna elettorale in vista del voto del 23 e 24 novembre. Mercoledì 19 novembre, alle ore 19, in Piazza Umberto Giordano (lato Palazzo Uffici Statali), a Foggia, il PD sarà in piazza con Antonio Decaro, candidato presidente della Regione Puglia, per il comizio conclusivo.

“In questi mesi siamo stati tra la gente, abbiamo ascoltato territori, amministratori, associazioni, imprese, giovani. È così che si costruisce una proposta credibile: dal basso, con serietà, competenza e visione. Un metodo necessario per la Capitanata che ha bisogno di una guida che sappia unire, di una politica capace di affrontare i problemi reali con soluzioni concrete. La nostra comunità democratica è viva, unita, determinata” – il commento del segretario provinciale del Pd, Pierpaolo d’Arienzo.

La chiusura con Decaro rappresenta quindi – “non solo un appuntamento politico, ma un momento di partecipazione e mobilitazione collettiva”, aggiunge. “La nostra provincia ha mostrato una straordinaria risposta in ogni incontro. Adesso serve l’ultimo passo: convincere chi è indeciso, parlare con chi non ha ancora scelto, portare al voto amici, parenti, colleghi. Ogni singolo voto può fare la differenza”.

Il Partito Democratico invita cittadini, elettori e simpatizzanti a partecipare numerosi all’evento di mercoledì, “per chiudere insieme una campagna elettorale fatta di ascolto e di passione, e per dare alla Puglia un futuro più giusto, più forte, più europeo”.