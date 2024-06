“Il Pd raddoppia i problemi all’Ospedale di Manfredonia”. Un’ambulanza spostata a Vieste

Sanità, De Leonardis (FdI): “Il Pd non risolve i problemi ma li raddoppia a Manfredonia”

“Le gestione dilettantesca della sanità pugliese da parte di Emiliano, che in Capitanata è letteralmente disastrosa, si arricchisce di una nuova scelta illogica”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Per far fronte alla più che ovvia esigenza di garantire un minimo di assistenza nell’ambito dell’emergenza-urgenza a Vieste a stagione estiva ormai iniziata, Sanitaservice e Asl Foggia avrebbero deciso che la soluzione sarebbe quella di spostare una delle due ambulanze attualmente in servizio su Manfredonia per allocarla nell’altra cittadina garganica.

In pratica: si sottrae un mezzo di soccorso a una città di più di 50mila abitanti per metterla al servizio di un’altra città che in estate conta presenze turistiche di milioni di persone.

Con l’ovvio risultato di sguarnire una città che avrebbe bisogno di ulteriori mezzi, per non risolvere il problema di un’altra città che avrebbe bisogno certamente di un numero di mezzi massiccio durante la stagione turistica.

Il Pd che vorrebbe governare Manfredonia non solo non risolve i problemi ma li raddoppia, dopo aver già depotenziato l’ospedale”, conclude De Leonardis.