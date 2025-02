[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Pd di Manfredonia incontra gli agricoltori

L’agricoltura non è solo un’attività economica, ma un patrimonio di valori, tradizioni e competenze che rappresenta l’identità stessa della nostra comunità.

Per questo, abbiamo incontrato gli agricoltori del nostro territorio per affrontare insieme i temi cruciali della sicurezza e dello sviluppo nelle aree rurali.

Abbiamo tracciato la strada con gli obbiettivi e le azioni da compiere nei prossimi giorni:

– Tavolo permanente per l’Agricoltura, un nuovo strumento di dialogo e monitoraggio per raccogliere le istanze del settore e proporre soluzioni concrete.��- Maggiore sicurezza nelle campagne pianificare e un progetto di videosorveglianza nelle aree rurali, per contrastare furti e danneggiamenti e tutelare il lavoro degli agricoltori.

Un ringraziamento speciale al consigliere comunale Raffaele Rinaldi per aver organizzato questa importante iniziativa, al sindaco Domenico La Marca, al nostro Assessore allo sviluppo economico Matteo Gentile, al consigliere comunale comunale Raffaele Caputo e alla funzionaria del Comune Margherita Fano per il loro prezioso contributo, le associazioni di categoria presenti.

L’impegno per l’agricoltura non si ferma qui: continueremo a lavorare al fianco degli agricoltori per un settore più forte, sicuro e innovativo.