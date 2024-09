Il patriarca 2 nuova fiction di Canale 5, cast e trama

Il patriarca 2 nuova fiction arriva su Canale 5. Da novembre andranno in programmazione nuove soap e fiction in Mediaset. Tra queste, Canale 5 proporrà Il Patriarca, giunto alla seconda stagione. Si tratta di un cocktail formato da drammi familiari intrisi negli intriganti colpi di scena lavorativi. Il Patriarca mostrerà inizialmente sei nuove prime serate. Non mancheranno incredibili colpi di scena e interessanti rivelazioni.

Il Patriarca 2 avrà Claudio Amendola come primo attore

Nella seconda serie rivedremo un primo attore speciale, Claudio Amendola. In ogni suo lavoro ha conquistato il pubblico. Camfilm ha prodotto la fiction che Taodue ha presentato, Claudio Amendola interpreterà panni Nemo Bandera,.

Si tratta di un potente imprenditore che si occupa di sfide personali e che diverranno sempre più insidiose. Nella seconda stagione i personaggi e di offrire una narrazione ancora più avvincente. Nemo dovrà affrontare due nemici terribili.

Afflitto da una inesorabile malattia avrà problemi con la sua famiglia e nell’azienda

Raoul che Federico Dordei interpreterà, ex socio di Nemo, si vuole vendicare e riprendersi ciò che ritiene suo per diritto. Elisa, interpretata da Giulia Bevilacqua, è la neo sindaca e sarà al fianco di Raoul. Sarà sua intenzione ottenere il controllo della Deep Sea, l’azienda di famiglia dei Bandera.

Tutti i personaggi principali arriccheranno la scena con nuovi intrecci e sviluppi inaspettati. Serena, la moglie di Nemo, continuerà a mantenere la famiglia unita di fronte alle avversità. Intanto Mario attende un figlio da Nina.

Mario e Nemo non avranno un legame facile

Lara è l’altra figlia di Nemo e avrà una storia d’amore inaspettata, completando le caratteristiche del suo personaggio e creando altri conflitti in famiglia. La famiglia Bandera ha terminato la prima stagione, in un modo tutt’altro che bello.

Mario e Nina vivranno alti e bassi, il loro matrimonio alla fine prenderà una strada sorprendente, intanto Freddy tenta di ricatterà Nemo. Lo condurrà addirittura in uno stato precario. Monica aiuterà Bandera che cercherà di riprendere aggiustare la situazione, ma non avrà il risultato voluto.

Mario dovrà fare una scelta drammatica

La famiglia di Mario potrà andare incontro a un brutto destino dopo la scelta di Mario. Lara dovrà non badare ai suoi principi morali per la salvezza di suo padre, l’ispettore Monterosso potrebbe rrivare alla giustizia su Levante.

Molti volti familiari e nuove figure chiave, new entry come Federico Dordei e la riconferma di Giulia Bevilacqua, riempiranno la scena. Troveremo: Antonia Liskova, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Schiavo e Neva Leoni. Emozioni a non finire, colpi di scena ci saranno in ogni episodio. Scopriremo così il destino della famiglia Bandera.