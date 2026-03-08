Attualità Italia
Il passaggio all’ora legale il giorno delle Palme
Il passaggio all’ora legale in questo 2026 avverrà nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 Marzo: come semopre, alle ore 2 del mattino gli orologi dovranno essere portati in avanti di sessanta minuti, portandoli cioè alle ore 3.
In questo 2026 tale ricorrenza cadrà il giorno 29, mentre nel 2025 era avvenuta il 30 e nel 2024 il 31.
Il regime di ora legale rimarrà attivo per sette mesi e si concluderà dunque Domenica 25 Ottobre 2026.