Il Paradiso delle Signore torna a settembre con dei colpi di scena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con il ritorno della nuova stagione ormai alle porte, cresce la curiosità attorno a ciò che accadrà nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore. Anche se mancano ancora alcune settimane alla messa in onda, i telespettatori più affezionati sono già in fermento, desiderosi di scoprire quali sorprese riserverà il nuovo capitolo della serie. Del resto, lo stile inconfondibile della fiction ha abituato il pubblico a continue svolte narrative, tra nuovi personaggi e uscite di scena che movimentano costantemente la trama. Il dinamismo resta uno dei tratti distintivi del racconto, che riesce a rinnovarsi senza mai perdere la sua identità. Al centro di tutto, come sempre, c’è il celebre grande magazzino milanese: un microcosmo in cui si intrecciano sogni, passioni e ambizioni. Le Veneri, le commesse del Paradiso, continuano a rappresentare l’anima pulsante della storia. Nel corso delle stagioni molte di loro hanno intrapreso percorsi diversi: c’è chi ha scelto di restare e crescere all’interno del negozio, e chi ha invece deciso di lasciarsi alle spalle Milano per fare ritorno nella propria città d’origine. Proprio nel ruolo di nuova Venere faremo la conoscenza di Caterina, giovane ragazza interpretata da Iuliana Calcatinci. La sua figura porterà una ventata di novità tra le fila del Paradiso, ma a incuriosire ancora di più è il legame familiare che la accompagna. Il padre di Caterina, infatti, è Fulvio Rinaldi, interpretato da una delle new entry della stagione. Uomo segnato dalle difficoltà, Fulvio arriva a Milano nel tentativo di ricostruire la propria vita e riscattarsi dopo un periodo buio. Sarà la città – e forse anche il Paradiso – a offrirgli una seconda possibilità.

Vecchi ritorni, nuove tensioni e intrecci sentimentali esplosivi

Le novità della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore non si fermano ai nuovi ingressi. A sorpresa, potrebbe tornare anche un volto molto amato: Rosa Camilli, ex Venere diventata giornalista. Secondo alcune anticipazioni, infatti, la giovane potrebbe fare il suo rientro a Milano, inaspettatamente e forse non senza strascichi emotivi. Rosa aveva lasciato la città per riavvicinarsi alla madre, soprattutto dopo la fine della sua sofferta relazione con Marcello Barbieri. Una storia tormentata, conclusasi nel momento in cui Marcello ha scelto Adelaide, preferendole un futuro più sicuro ma anche più distante dai sentimenti autentici. A pesare sulla decisione di Rosa, però, è stato anche un altro evento: la scoperta che Tancredi aveva avuto un ruolo nel furto del vestito simbolo della collezione di Botteri, un episodio che aveva lasciato un segno profondo. Nel frattempo, sul versante sentimentale, si annuncia un’altra trama ricca di complicazioni: il rapporto tra Matteo e Odile sarà al centro dell’attenzione. Matteo, ragioniere del Paradiso, si trova coinvolto in una relazione con la glamour e capricciosa diva Marina Valli, ma i suoi sentimenti cominciano a vacillare. Dall’altra parte, Odile – figlia della contessa Adelaide di Sant’Erasmo – è ufficialmente legata a Guido, ma non riesce a reprimere ciò che prova per Matteo. Nasce così un quartetto amoroso denso di tensione, destinato a innescare gelosie, bugie e sotterfugi. Una dinamica che promette di tenere il pubblico col fiato sospeso, puntata dopo puntata. E non è finita qui: nelle ultime ore è trapelata un’altra indiscrezione. Anche la coppia formata da Marta ed Enrico affronterà momenti difficili, soprattutto a causa del comportamento della figlia di lui, Anita, che con le sue azioni ambigue e poco trasparenti rischierà di minare seriamente l’equilibrio della relazione. qui di seguito vi proponiamo la sinossi della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore resa nota dalla Rai con ulteriori succosi spoiler che non vi abbiamo anticipato finora: “Milano, 1966. Il celebre grande magazzino riapre con la solida guida di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, che ora è tornata in pianta stabile alla direzione. L’apertura è scandita dalla nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, che per questa stagione ha affidato le acconciature a Delia, con cui ha vissuto una romantica estate. Con l’uscita di scena di Tancredi e della Furlan, la gestione della GMM passa nelle mani di Odile, che beneficia del sostegno incondizionato di Umberto, ignara però che questi sia suo padre“.