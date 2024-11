Ne Il Paradiso delle signore settimana dal 18 al 22 novembre 2024, Adelaide riceverà una lettera anonima che Mario Oradei che la preoccuperà molto. La missiva conterrà notizie che sparlano e infamano Mario, per cui la contessa lo affronterà sull’argomento. Marta rientrerà al grande magazzino…

Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 18 al 22 novembre, Roberto e Mario andranno in crisi

Adelaide rimarrà molto turbata da una lettera riguardante e vorrà andare a fondo delle notizia ricevute. Marta si licenzierà dalla Galleria Milano Moda, seguendo Marcello e rientrando al grande magazzino milanese.

Dalla missiva, la contessa aveva appreso che Roberto e Mario si erano abbandonati alla passione in pubblico, pensando che nessuno li avesse notati. Qualcuno, invece li vedrà e invierà la lettera alla contessa.

Il paradiso delle signore, Adelaide sarà alle prese con la lettera anonima

La missiva conteneva infamanti accuse infamanti su Mario. La contessa affronterà il suo dipendente, lo metterà al corrente della lettera ricevuta. Egli rimarrà sconvolto e capirà che la sua storia d’amore con Roberto è in pericolo. Sceglierà quindi di lasciare Milano.

Marta accetterà di ritornare al Paradiso tradendo suo padre Umberto. Dal 18 al 22 novembre Marta si dimetterà dalla Galleria Milano Moda. Ella come le aveva proposto Barbieri, rientrerà al Paradiso. Umberto non la prenderà bene, Guarnieri era rimasta in America per molto tempo. La storia della donna con Vittorio Conti era finita, visto che dalla relazione non sarebbero nati figli.