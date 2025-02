Il Paradiso delle signore puntate 24-28 febbraio: importante traguardo per Marcello, Adelaide scompare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Giulia apparirà indecisa se tradire oppure no Botteri. Lo stilista, intanto, si presenterà ad un nuovo invito a cena della Furlan. La salute di Adelaide, invece, peggiorerà drasticamente, tanto che di lei si perderanno le tracce. Ad Il Paradiso delle signore giungerà uno staff per organizzare una festa di Carnevale esclusiva. Agata si servirà di Mimmo per avere il permesso di partecipare all’evento. Intanto Marta domanderà a suo padre se ha notizie di Adelaide. Il commendatore continuerà a mentire sullo stato di salute della cognata, preferendo partire per Londra per vedere con i suoi occhi.

Il Paradiso delle signore puntate 24-28 febbraio: Marcello riceve un importante riconoscimento

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 24 al 28 febbraio in prima visione su Rai 1, Umberto non riuscirà a portare a compimento la sua missione, visto che una volta a Londra non riuscirà a vedere Adelaide. Per questo motivo, l’uomo tornerà a Milano molto amareggiato. Grande spazio anche alle vicende di Marcello, che riceverà un importante riconoscimento da parte della Confindustria. Il capo del grande fratello non se la sentirà di festeggiare il traguardo a causa dell’assenza di notizie di Adelaide. Per questo motivo, Marcello organizzerà una festa per celebrare suo fratello. Infine Mirella annuncerà che Michelino è stato preso per partecipare alla nuova edizione dello Zecchino d’Oro.