Il Paradiso delle Signore prossima stagione, cambiamento difficile

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore nella prossima stagione, mostrerà un cambiamento che i fan non hanno apprezzato per niente. Che succederà nella soap più seguita di Rai 1? I social network hanno comunicato che la soap potrebbe cambiare radicalmente. Gli ascolti rimarranno alti?

Il Paradiso delle Signore ha successo per i personaggi e nella scelta del cast

Gli attori, attentamente, hanno dato vita a una storia intensa e che attira il pubblico. I fan della soap accetteranno una nuova realtà? La nona stagione sarà caratterizzata da qualcosa di molto diverso. Ogni dinamica, quindi, cambierà. Uno dei protagonisti più amati non ci sarà. Lui lo ha rivelato in un’intervista.

Alessandro Tersigni non ci sarà ne Il Paradiso delle Signore 9, scomparirà quindi Vittorio Conti, il proprietario de Il Paradiso delle Signore. In una recente puntata de ‘La Vita in Diretta’, ha confermato: “Diciamo che abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento, anche per Vittorio, di prendersi una pausa“.

LEGGI ANCHE: I grandi nomi arrivano sul Gargano, estate di grandi eventi sul Gargano!

Alessandro vuole lasciare posto anche per gli altri attori. Egli ha intenzione di continuare a offrire un racconto dinamico, con riflessioni sempre nuovi. Dopo avere apprezzato e amato il suo Vittorio, pensa sia necessario cambiare. “Una pausa per dare la possibilità anche agli altri attori di continuare senz’altro Il Paradiso delle Signore perché è una fiction bellissima, ma anche per non eccedere troppo, no? Non raccontare poi niente“.

Il pubblico spera che non sia un addio definitivo e che, Vittorio Conti e Matilde tornino a Milano. Finchè ciò non accadrà Roberto e Marcello si occuperanno della gestione del magazzino.