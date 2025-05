Il Paradiso delle signore, Pietro Masotti dato per morto ma è una fake news: la reazione furiosa dell’attore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore concluderà la sua stagione il prossimo 5 maggio con un’ultima puntata che si annuncia ricca di colpi di scena. Tra i protagonisti assoluti di questa stagione c’è stato Pietro Masotti che ha interpretato Marcello Barbieri. L’uomo è diventato il protagonista dopo la decisione di Alessandro Tersigni di abbandonare il cast della soap opera. Nel corso delle ultime ore, però, l’attore si è reso protagonista di un duro sfogo. Pietro Masotti è rimasto vittima di una fake news che ha indignato lui e tutti i suoi fan. Alcuni portali on-line hanno annunciato la sua morte prematura con le seguenti parole: “Choc è appena scomparso l’attore che interpretava Marcello ne Il Paradiso delle signore.” Neanche a dirlo, la reazione dell’attore non si è fatta attendere, tanto da sbottare sui social.

Pietro Masotti è rimasto vittima di una fake news che annunciava la sua prematura morte. L’attore de Il Paradiso delle signore ha postato una storia sul suo profilo Instagram apparendo molto arrabbiato. Nel post si leggono le seguenti parole: “Tiè, queste pagine Facebook sono ridicole, oltre ad essere degli sciacalli irrispettosi.“ L’uomo nel frattempo si trova in vacanza prima di tornare sul set per registrare la nuova stagione della soap opera. Gli attori infatti torneranno a fine maggio a Roma per prendere parte alle riprese della soap opera, che è già stata confermata per un’altra stagione dopo il successo ottenuto sui teleschermi di Rai 1 dove ha raggiunto punte del 20% di share.