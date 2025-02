Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nella puntata del 13/2?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore” in onda giovedì 13 febbraio 2025, gli spettatori assisteranno a sviluppi intriganti nelle vite dei protagonisti. Ricordiamo che la soap va in onda da lunedì a venerdì alle 16:00 su Rai 1, generando sempre grandi ascolti per le storyline basate su amore, colpi di scena e anche qualche mistero da svelare. Il tutto ambientato nella Milano degli anni ’60 glamour e vivace. Protagonisti della puntata di domani saranno Agata e Mimmo. I due, nonostante le polemiche che li hanno visti divisi nelle ultime settimane, sembra che seppelliranno l’ascia di guerra iniziando un’improbabile alleanza…

Il Paradiso delle Signore: il piano di Agata e Mimmo

Agata e Mimmo decideranno di inscenare una finta relazione affinché la sorella di Maria possa avere maggiore maggiore libertà dalle restrizioni familiari. Questo stratagemma mirerà a convincere il padre di Agata che la figlia stia frequentando seriamente qualcuno, permettendole così di uscire più liberamente. La messinscena sembrerà convincere tutti, offrendo ad Agata un respiro di libertà tanto desiderato. Nel frattempo, Delia accetterà l’invito di Irene a trasferirsi a casa sua, dopo essere rimasta senza coinquiline. Durante il trasloco, Gianlorenzo Botteri offre il suo aiuto e, in un momento di leggerezza, si lascia convincere da Delia a farsi leggere le carte.

Un bellissimo primo piano di Delia

Il piano di Salvatore per Luisa e Andrea

Salvatore sarà determinato a riavvicinare Luisa, la madre di Elvira, al marito Andrea. Approfittando dell’imminente festa di San Valentino, i due sposini elaboreranno un piano per far riconciliare la coppia. Nonostante le buone intenzioni, l’esito del loro intervento rimane incerto, lasciando spazio a possibili complicazioni. Nel frattempo, Marta noterà un cambiamento nell’atteggiamento della piccola Anita, che apparirà sempre più distaccata nei suoi confronti. Questo comportamento susciterà preoccupazione in Marta, soprattutto in vista della festa degli innamorati. Nel frattempo, Lea proporrà a Enrico di lasciare che lui e Anita trascorrano da soli la giornata di San Valentino, ignara del fatto che Enrico avrà intenzione di pianificare una sorpresa per Marta.