Il Paradiso delle Signore 9: anticipazioni puntata venerdì 7 febbraio

In questo articolo proponiamo le anticipazione della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 in onda oggi, venerdì 7 febbraio, su Rai 1. La celebre soap continua a regalare emozioni ai telespettatori con nuovi sviluppi e colpi di scena che animeranno le vicende dei protagonisti. Tancredi non si ferma e giocherà un tiro mancino a grandi magazzini rivali, tramite una talpa che opererà all’interno. Umberto invece entusiasta per l’articolo scritto da Rosa e vorrà che la ragazza colllabori con i GMM per un secondo. Scopriamo cosa accadrà dettagliatamente nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore!

Il Paradiso delle Signore: spoiler puntata di venerdì

Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 , in onda venerdì 7 febbraio su Rai 1, nuovi intrighi e tensioni animeranno la vita dei protagonisti. Irene, ancora alle prese con la sostituzione di Clara dopo la sua partenza per il Belgio con Alfredo, sembra aver trovato una nuova Venere. La giovane resta affascinata da Rita Marengo, talentuosa venditrice della GMM e alla fine le proporrà di entrare nello staff del grande magazzino. Quello che Irene non potrà sapere, però, è che l’assunzione di Rita nasconderà un secondo fine: la ragazza, infatti, verrà inviata da Tancredi con il compito di raccogliere informazioni sulla collezione realizzata da Gianlorenzo Botteri. L’articolo scritto da Rosa avrà un buon successo, tanto che Umberto insisterà per una seconda collaborazione con la venere giornalista. Nel frattempo, la situazione tra Salvo ed Elvira si farà sempre più delicata: la presenza ingombrante di mamma Luisa in casa loro sta creando tensione. La donna, convinta dei tradimenti del marito con la sua segretaria, ha lasciato la sua abitazione e si è rifugiata dalla figlia, senza intenzione di andarsene. A questo punto, il marito di Luisa cercherà un confronto con Salvo per trovare una soluzione, ma l’equilibrio familiare diventerà sempre più precario. Se ricordate, nei precedenti episodi di Il Paradiso delle Signore 9 , Luisa aveva fatto irruzione nella vita di Elvira e di suo marito Salvo, chiedendo loro ospitalità in un momento di grande sconforto. La donna, visibilmente turbata, aveva confidato alla coppia i suoi timori riguardo a un possibile tradimento del marito Andrea. Convinta che l’uomo abbia intrecciato una relazione clandestina con la sua nuova segretaria, la donnanon ha esitato a lasciare la casa coniugale, sopraffatta dall’amarezza e dalla delusione.

Elvira e Salvatore in difficoltà con la madre di lei