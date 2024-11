Il paradiso delle signore avrà una clamorosa svolta

Il paradiso delle signore lascerà tutti i telespettatori basiti, uno dei personaggi importanti della fiction se ne andrà, chi potrebbe essere? Le anticipazioni rivelano che sarà Umberto ad andarsene, l’amata e seguita fiction di Rai1 mostrerà l’impensabile.

Guarnieri dopo avere deluso molte persone pagherà le conseguenze di ciò che ha fatto

Il cattivo della soap, a quanto pare è con le spalle al muro e nessuno lo aiuterà. I personaggi continueranno ad alimentare colpi di scena, e episodi davvero interessanti ci attendono, che succederà?Odile rimarrà senza parole per Umberto, Adealide verrà stretta dalla morsa di Marcello.

Egli verrà a conoscenza della truffa Hoffer, non accetterà più il comportamento della compagna, troppo buono verso l’ex Umberto. La contessa spererà che la gelosia venga messa da parte, capirà presto che non sarà così.

Il paradiso delle signore – immagine tratta da video Rai

Adelaide caccerà Umberto da villa Guarnieri

Odile scoprirà solo alla fine ciò che è accaduto, la madre deciderà di informarla, aggiornandola sul fatto che Umberto non sarà più in quella casa. Marta si dimetterà dalla Galleria Milano Moda, anche lei sarà delusa dal comportamento del padre e chiuderà definitivamente i rapporti con lui per sempre.

Altre offerte di lavoro la metteranno in crisi circa il suo futuro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore mostrano che Clara incontrerà di nuovo Jerome, il suo allenatore Francesco e Alfredo reagirà.

Marta aveva iniziato a lavorare alla Galleria Milano Moda per aiutare il padre, aveva puntato su Giulia Furlan, per aumentare i clienti. Dopo quanto è accaduto con la truffa Hoffer, Umberto rimarrà solo.