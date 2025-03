Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate 17-21 marzo: Botteri disperato, Marcello bacia Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare il pubblico italiano anche nel corso delle nuove puntate in programma dal 17 al 21 marzo su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Gianlorenzo Botteri apparirà disperato. Lo stilista del grande magazzino scoprirà che il suo abito di punta realizzato per la nuova collezione è stato copiato interamente da Giulia Furlan. L’uomo andrà in crisi, consapevole che in questo modo si è rovinato il lavoro di intere settimane. Per questo motivo, Botteri crederà che l’intera collezione de Il Paradiso delle signore si riveli un flop generale. Intanto Elvira non darà particolarmente peso ad un malore che la coglierà sul posto di lavoro. Le veneri invece consiglieranno all’amica di rimanere a casa a riposare per non mettere a repentaglio la gravidanza.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello e Rosa si baciano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 17 al 21 marzo su Rai 1 rivelano che Rosa entrerà in crisi dopo aver accettato la proposta di Tancredi per lavorare con lui. La giornalista a questo punto racconterà tutto a Marcello che si arrabbierà moltissimo. Il giovane si scaglierà come una furia contro la nipote di Armando anche se la discussione li porterà a vivere un’emozione molto intensa visto che culminerà con un bacio appassionato. Nel frattempo, Umberto non saprà più come rintracciare Adelaide scomparsa da giorni a Londra. Enrico consiglierà al suocero di trovare il prima possibile la contessa dopo aver letto la sua cartella clinica. Il padre di Marta sospetterà che il maggiordomo Italo sappia dov’è nascosta Adelaide e per questo deciderà di pedinare le sue mosse.