Il Paradiso delle signore anticipazioni al 21 febbraio: Giulia accusa dei sensi di colpa verso Botteri

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 17 al 21 febbraio in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy raccontano che Enrico non apparirà convinto che Marta abbia fatto bene a raccontare ad Umberto la verità sulla loro relazione. Infatti, il commendatore si recherà a parlare con il magazziniere per mettergli in chiaro alcune cose. Intanto Delia aiuterà Botteri a trovare la giusta ispirazione per l’abito da presentare alla sfilata mentre Rita continuerà a spiare la nuova collezione de Il Paradiso delle signore. Intanto Giulia accuserà dei sensi di colpa e per questo vorrà informare Botteri della presenza di una talpa nello staff del grande magazzino. Lea, invece, si recherà da Marta, confessandole che Anita nutre dei dubbi nei suoi confronti.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello disapprova le intenzioni di Rosa di lavorare per Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Salvatore non tollererà più l’invadenza della suocera mentre Marta confiderà a Umberto di avere dei dubbi su Lea. Per questo motivo, il commendatore cercherà di conoscere meglio la zia di Anita. Botteri, intanto, ringrazierà Delia per l’aiuto. Mimmo, invece, avrà intenzione di sostenere Agata davanti a Ciro. Marcello disapproverà le intenzioni di Rosa di lavorare a tempo pieno per Tancredi. Enrico e Anita, invece, si dovranno nuovamente salutare mentre Alfredo tornerà improvvisamente dal Belgio. Elvira si sentirà in colpa per aver costretto sua madre a lasciare l’abitazione. Andrea Gallo chiederà a Salvatore di aiutarlo perché Luisa non vuole più fare le faccende in casa. Infine Rosa scoprirà una novità destinata a fare scalpore.