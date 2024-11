Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello salva la vita di Matteo donandogli il suo sangue

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Italy raccontano che Matteo deciderà di abbandonare Milano dopo che Maria deciderà di interrompere per sempre la loro storia d’amore. Ma il destino prenderà per lui un’altra decisione. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Michelino attraverserà la strada senza guardarla, tanto da rischiare di finire travolto da una macchina. Matteo non esiterà a gettarsi su di lui salvandogli la vita. Purtroppo per il fratello di Marcello le cose non andranno bene visto che verrà investito dall’auto condotta da Odile. La figlia di Adelaide accuserà dei sensi di colpa per quanto successo.

Il Paradiso delle signore: Marcello dona il suo sangue a Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Odile rimarrà turbata per quello che è successo a Matteo, ricoverato in ospedale con estrema urgenza. Marcello – raggiunto dalla notizia – si precipiterà in ospedale dove però non apparirà ancora pronto a concedergli il perdono. Silvana, invece, andrà a Concetta per dirle cos’è successo a suo figlio. Qui nascerà una forte vicinanza tra le due mamme. Intanto le condizioni di Matteo non desteranno la preoccupazione se non peggiorassero in modo tragico. I medici informeranno i famigliari della necessità di sottoporlo a un intervento per la rimozione della milza, tanto da richiedere una trasfusione. Alla fine, Marcello non si tirerà indietro e donerà il suo sangue al fratello. Le condizioni del paziente continueranno a essere monitorate dai medici mentre Marcello continuerà a rimanere al suo capezzale.