Il Paradiso delle signore anticipazioni: Enrico svela a Marta perché vive sotto protezione!

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di messa in onda su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – ambientata a Milano – rivelano che Marta prenderà e distanze da Enrico dopo aver scoperto che le ha nascosto di essere padre di una bambina grazie al ritrovamento di una lettera. L’uomo continuerà a tenere la bocca cucita in merito al suo segreto inconfessabile che finirà per allontanare la donna sempre di più da lui. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Armando sarà il primo a capire che tra i due si è rotto qualcosa. Per questo motivo, il capo magazziniere inizierà delle indagini per venire a capo della vicenda.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Enrico confessa a Marta la verità sulla morte della moglie

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane su Rai 1, Armando convincerà Enrico ad essere totalmente sincero con Marta se non vuole perderla per sempre. L’uomo a questo punto deciderà di togliersi il peso dal cuore ed affronterà la figlia di Umberto. Enrico deciderà di raccontare tutta la verità sulla morte della moglie e per quale motivo è costretto a vivere sotto protezione. Al momento le trame sono scarne di anticipazioni a riguardo. Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate della soap opera in programma da lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:00 su Rai 1.