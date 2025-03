Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 7 all’11 aprile: Adelaide operata, Lea inganna Enrico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 7 all’11 aprile su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Enrico uscirà devastato dalla sala operatoria dopo aver terminato l’intervento d’urgenza ad Adelaide. Allo stesso tempo, Umberto non riuscirà a smettere di pensare al segreto che gli ha rivelato la contessa prima entrare nella sala operatoria. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che le condizioni di Adelaide miglioreranno, tanto da poter incontrare Odile. La contessa apparirà in lenta ripresa ed ad aiutarla in questo delicato momento ci sarà Marcello che potrà riabbracciarla in un letto d’ospedale. In questo modo, Umberto sarà costretto a mettersi da parte, lasciando Adelaide da sola col suo giovane compagno.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Enrico scopre che Lea l’ha ingannato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 7 all’11 aprile rivelano che Anita cercherà di convincere Enrico a partire con lei per l’America come Lea che farà leva sui sensi di colpa del cognato. La donna non si darà per vinta e si rivolgerà direttamente a Marta per convincere Enrico a seguirla in America e mettere in salvo Anita. Ma il medico prenderà da parte sua figlia e gli spiegherà perché al momento non può lasciare Milano. Marta apparirà terrorizzata dall’idea di perdere Enrico, convinta che Lea stia giocando sporco con la piccola Anita. Il medico rifletterà a lungo scoprendo che sua cognata vuole ingannare lui e Anita. Quest’ultima incolperà Marta della grave crisi in cui è piombata la sua famiglia.