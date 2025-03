Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 17 al 21 marzo: Marcello bacia Rosa, Adelaide è viva

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 17 al 21 marzo su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Marta chiederà una spiegazione ad Odile e Rosa sul plagio dell’abito ideato da Botteri, esposto nella vetrina della Galleria Milano Moda. La giornalista affronterà Tancredi che negherà di essere coinvolto nella squallida vicenda di spionaggio. Marcello, intanto, prometterà al nipote di Adelaide gravi conseguenze se scoprirà che è coinvolto nella faccenda. Dagli spoiler si apprende che l’uomo scoprirà che Rosa ha intenzione di lasciare Il Paradiso delle signore. I due avranno una violenta discussione che avrà un epilogo inaspettato. Marcello e la giornalista si lasceranno andare ad un bacio appassionato. Il giorno seguente, Barbieri vorrà chiederle scusa ma Rosa apparirà sempre più sfuggente.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Umberto riceve un messaggio audio da Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello inviterà Rosa a cenare insieme a lui. Ma Tancredi farà una nuova proposta di lavoro alla giornalista. Il nipote di Adelaide vorrà che la donna lasci il suo posto di lavoro al grande magazzino. Marcello, intanto, confiderà a Matteo di aver tradito Adelaide. A villa Guarnieri, Umberto convocherà Odile, Marta e Marcello per raccontarli tutta la verità sulla contessa, dato che si è fatta viva con un messaggio audio. Per questo motivo, il capo del grande magazzino entrerà in profonda crisi per aver tradito Adelaide. Botteri, nel frattempo, apparirà disperato e ridurrà in pezzi l’abito, al quale aveva lavorato con tanta passione. Delia di nascosto osserverà l’uomo soffrendo moltissimo per lui.