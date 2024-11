Il Paradiso delle signore anticipazioni clamorose: Clara sceglie tra Alfredo e Jerome, ecco chi

Tante emozioni si vivranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma prossimamente sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera – made in Italy – segnalano che Clara si troverà al centro di un triangolo amoroso. Infatti, giungerà per lei il momento di scegliere tra Alfredo e Jerome. La venere vivrà dei momenti intensi e speciali con il suo allenatore francese, che ha deciso di rimanere a Milano. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Clara finirà per baciare Jerome. Una manifestazione d’affetto che sarà vista da Alfredo che non la prenderà molto bene. Intanto il francese capirà di essersi innamorato di Clara e per questo le proporrà di passare il Natale in Francia per farle conoscere tutta la sua famiglia.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Roberto Landi soffre per amore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore si apprende che Roberto Landi avrà dei gravi problemi di cuore. Il pubblicitario del grande magazzino soffrirà moltissimo per amore visto che Mario, il suo compagno, deciderà di abbandonare Milano per trasferirsi a Roma accettando una proposta di lavoro molto importante. Roberto piangerà disperato per l’assenza del compagno visto che avevano iniziato una convivenza sotto lo stesso tetto che però aveva destato già alcune perplessità sia tra i condomini che nel circolo del grande magazzino. Momento difficile anche per Umberto Guarnieri che si troverà a fare i conti con una difficile situazione economica. L’uomo sarà costretto a chiedere aiuto a Tancredi.