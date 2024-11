Il Paradiso delle signore anticipazioni al 22 novembre 2024

Il paradiso delle signore con le anticipazioni mostra Marta allontanare Enrico, Ella scoprirà che l’uomo ha una figlia e si allontanerà dal magazziniere del salone milanese. Inoltre grazie alle trame delle prossime puntate, scopriamo che una lettera testimonierà la nuova notizia

Il Paradiso delle signore al 22 novembre su Rai 1 la decisione di Marta

La donna deciderà di allontanarsi da Enrico, scoprirà una lettera che svelerà la presenza di una figlia segreta. Mario si caccerà nei guai per la storia d’amore con Roberto. Egli sarà costretto inaspettatamente a lasciare Milano per lavorare a Roma, e il fidanzato?

LEGGI ANCHE: Stasera in tv, la programmazione di venerdì 8 novembre

Marta ed Enrico sembreranno, durante le prossime puntate della soap. La figlia di Umberto vivrà un brutto momento e il magazziniere l’aiuterà. Mancherà poco al bacio, presto la donna prenderà le distanze dall’affascinante magazziniere.

La figlia di Umberto, troverà una lettera indirizzata ad Enrico

Marta scoprirà la firma di sua figlia in una lettera, l’uomo è padre di una bambina e l’ha tenuta all’oscuro della verità. La donna delusa si allontanerà dal magazziniere. Adelaide intanto riceverà una lettera con durissime offese per Mario Oradei per la sua storia con Roberto.

Ella avvertirà il ragazzo costringendolo a decidere l’inaspettato. Mario capirà di andare via da Milano, per salvare la sua love story. Accetterà, quindi, la proposta di lavoro a Roma. Roberto rimarrà con il cuore distrutto.

Il Paradiso delle signore anticipazioni tornerà presto, seguiteci!