Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 aprile 2026: nessuna sorpresa per Delia, Adelaide torna a Milano

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata continuerà a raccontare bugie sulla pausa del corso di restauro a Firenze, durante una chiacchierata con Roberto però si lascerà sfuggire un’importante rivelazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 aprile 2026: Adelaide lascia il convento e torna a Milano

Al Paradiso erano tutti convinti che la sorpresa annunciata da Botteri fosse destinata a Delia ma scopriranno che non è così. L’uomo infatti non le chiederà di sposarlo, Concetta e Irene per evitare che la Venere resti delusa troveranno una soluzione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide ha preso una decisione. Di che si tratta? Lascerà il convento a Roma e si recherà a Villa Guarnieri a sorpresa lasciando tutti a bocca aperta per l’inaspettato ritorno.