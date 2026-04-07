Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 aprile 2026: Johnny e Irene parlano del bacio, intanto Matteo…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Delia sarà entusiasta dopo aver trovato cucina nell’abito di Botteri la proposta di matrimonio. Lei non vedrà l’ora di accettare di diventare sua moglie, le amiche però le consiglieranno di attendere che lui le faccia la proposta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 aprile 2026: Matteo racconta a Guarnieri cosa ha sentito

Johnny riuscirà finalmente a confrontarsi con Irene dopo quello che è successo tra loro. Lui senza giri di parole le dirà che è stato molto importante per lui il bacio che si sono dati, intanto Agata riceverà un’inaspettata telefonata.

Senza la presenza della madre al suo fianco Odile non se la sentirà di fissare la data del matrimonio con Ettore, lui però vorrebbe velocizzare i tempi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo ascolterà una compromettente conversazione tra i fratello Marchesi e rivelerà tutto a Guarnieri.