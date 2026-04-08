Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 aprile 2026: Ettore convince Odile, Matteo vuole parlare con Adelaide

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? C’è stato un confronto tra Irene e Johnny durante il quale hanno parlato di ciò che è successo tra loro. La Venere dopo la loro chiacchierata sembrerà convinta di voler convolare a nozze con Cesare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 aprile 2026: Matteo vuole rivelare i suoi sospetti su Ettore alla Contessa

Botteri farà un annuncio alle Veneri e tutte loro penseranno che la sua intenzione sia quella di chiedere a Delia di sposarlo. Intanto Ettore riuscirà a convincere Odile a fissare la data del loro matrimonio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo deciderà di recarsi a Roma per poter parlare con Adelaide. La sua intenzione sarà quella di raccontare alla Contessa i suoi sospetti sull’uomo che Odile ha deciso di sposare.