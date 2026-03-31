Il Paradiso delle Signore anticipazioni 31 marzo 2026: Matteo fa una scoperta su Odile, Botteri ha dei dubbi

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 31 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Matteo scoprirà che Odile a breve convolerà a nozze con Ettore, il fidanzato della contessina e sua sorella pensano che manca ormai poco al momento in cui raggiungeranno il loro scopo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 31 marzo 2026: Agata non dice la verità? Johnny vuole parlare del bacio con Irene

Umberto non ha nessuna intenzione di arrendersi di fronte all’accusa che ha ricevuto. Guarnieri, infatti, proverà a sollecitare la perizia in merito al documento che lo ha fatto passare per colpevole. Agata è da poco tornata da Firenze, ai suoi cari dirà che c’è stata un’interruzione dei lavori di restauro, non tutti però le crederanno.

Nel frattempo Botteri verrà assalito dai dubbi, era pronto a chiedere a Delia di sposarlo ma ora che lei sta per partire per gli Statu Uniti con Marina non sa se farle la proposta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che dopo il bacio che Johnny e Irene si sono scambiati lui proverà a parlarle. I due verranno però interrotti da Cesare.