Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 marzo 2026: Marina non è incinta, Johnny viene ferito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marina scoprirà di non essere incinta, la gravidanza è stata solo un falso allarme. Intanto il rapporto tra lei e Matteo si è incrinato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 marzo 2026: Ettore spinge Odile a fare una scelta

Johnny verrà ferito mentre manifesterà contro la guerra in Vietnam e saranno Irene, Delia e Barbara a soccorrerlo. Nel frattempo Umberto vorrà dimostrare a tutti i costi che non ha niente da nascondere.

Le anticipazioni de Il paradiso delle Signore fanno poi sapere che sulla facciata della Galleria Milano Moda verrà affisso un manifesto che accusa Guarnieri di aver speculato sulla salute dei bambini. Ettore ne approfitterà per spingere Odile a fare una radicale scelta.