Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 marzo 2026: Matteo e Marina si lasciano, tra Johnny e Irene…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marina e Matteo si sono resi conto che la loro relazione non può avere un futuro, infatti decideranno di separare le loro strade. Prima di andare via, però, l’attrice farà una proposta a Delia che aprirà nuove opportunità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 marzo 2026: Irene conforta Johnny, i due cedono alla passione

Botteri lavorerà al vestito con cui vuole chiedere a Delia di diventare sua moglie. Nel frattempo Don Saverio consiglierà ad Enrico di organizzare per i bambini dell’ospedale la recita tradizionale di Pasquetta, intanto Agata tornerà da Firenze a sorpresa.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile, spronata da Ettore, deciderà di mettere definitivamente fine al suo rapporto con Guarnieri. Irene proverà a consolare Johnny dopo che ha scoperto della tragica morte in Vietnam di Brian. Tra i due scatterà un passionale bacio.