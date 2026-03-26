Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 marzo 2026: scelta drastica di Johnny, Botteri fa la proposta a Delia
Ettore allontana sempre di più Odile dallo zio. Cosa accadrà oggi 26 marzo 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Johnny continua a stare male per Irene e per prendere le distanze da lei farà una drastica scelta.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 marzo 2026: Ettore allontana sempre di più Odile dallo zio
Ciro deciderà di assumere Ivana alla Caffetteria, in questo modo Mimmo potrà trasferirsi a Firenze con Agata. Intanto il servizio fotografico al Paradiso riscuoterà un grande successo, Delia infatti incanterà tutti e Botteri le farà la proposta di matrimonio.
Ettore riuscirà ad avere sempre più controllo su Odile, facendola isolare ancora di più da Guarnieri. Dopo aver intuito la situazione Marta proverà a parlare con la cugina, Ettore però glielo impedirà e organizzerà una serata a casa Marchesi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che durante la serata arriverà la notizia dell’articolo scritto da Rosa sul coinvolgimento nel caso Meneghini della Banca Guarnieri.