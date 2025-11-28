Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 novembre 2025: Johnny riceve una proposta, Roberto turbato
Le Veneri ricevono un invito, qualcosa turba Roberto. Cosa succederà oggi, 28 novembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 28 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale? Ettore ha proposto a Odile di prestare il suo volto alla Galleria Milano Moda per la nuova campagna pubblicitaria, Guarnieri però proverà a farla ragionare.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 novembre 2025: le Veneri ricevono un invito, qualcosa turba Roberto
Le Veneri stanno aiutando Johnny a risolvere il suo problema con il furgone ma il loro contributo non basterà, Landi deciderà quindi di fare una proposta per aiutarlo. Quale? Gli proporrà un’assunzione in prova come magazziniere.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marina inviterà le Veneri del Paradiso al Circolo, dove ci sarà una festa per promuovere il film. Intanto Roberto apparirà turbato a causa di una notizia su Mario.