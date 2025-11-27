Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 novembre 2025: Umberto ha dei sospetti su Ettore e Odile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Johnny dovrà risolvere una problematica con il suo furgone e saranno le Veneri a dargli una mano. A causa di un imprevisto Mario non potrà recarsi a Milano, Caterina sarà molto dispiaciuta ma Agata la convincerà a fare lo stesso la cena che aveva organizzato per accoglierlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 novembre 2025: Rosa inizia una nuova vita, a casa di Caterina si presenta…

Rosa e Marcello sono sempre più innamorati, lei dopo aver deciso di andare a vivere a casa del fidanzato è pronta ad iniziare con lui una nuova vita. Nel frattempo Umberto si renderà conto che tra Odile ed Ettore non c’è solo un rapporto di lavoro ma qualcosa di più.

Guarnieri lo capirà dopo aver ascoltato una discussione tra Ettore e Odile sulla nuova campagna pubblicitaria della Galleria Milano Moda. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che alla cena organizzata da Caterina si presenterà anche Cesare a sorpresa.