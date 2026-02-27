Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 febbraio 2026: arriva una tragica notizia, i fratelli Marchesi…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 27 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Arriverà una drammatica notizia da Sanremo, quale? Il cantautore Luigi Tenco è stato trovato morto. Intanto Concetta avrà qualche dubbio in merito al servizio fotografico, il marito però la incoraggerà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 febbraio 2026: Ettore e Greta creano tensioni tra Odile contro Umberto

L’imprenditrice di lingerie Valeria Craveri si presenterà in galleria, si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso che Marcello aveva incontrato al Circolo. Quale sarà il motivo della sua visita? La donna proporrà i suoi articoli.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rebecca riuscirà ad incontrare la zia Sandra. Nel frattempo Greta ed Ettore scopriranno che Umberto ha incaricato qualcuno di recarsi a Londra per indagare e proveranno a far schierare Odile contro lo zio.